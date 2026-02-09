Après avoir confirmé sa bataille contre le cancer, Alexandra Diaz annonce une grande nouvelle

Ce week-end, l'animatrice et autrice Alexandra Diaz a annoncé une formidable nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Comme on le sait, celle-ci combat à 53 ans un lymphome à cellules du manteau, une forme rare et agressive de cancer du sang affectant le système immunitaire, diagnostiqué en octobre 2025.

Voilà qu'Alexandra confirme en avoir terminé avec la chimiothérapie, une étape essentielle de son chemin vers la guérison.

Elle écrit : « C’est fini!!!

La chimio et moi, on s’est séparées d’un commun accord à 2h du matin la nuit passée.

Une relation intense. Pas choisie, ni romantique, mais efficace. Un cours accéléré de résilience. Un solide travail de zamboni dont les scans et une biopsie diront si on a été compatibles. J’ai confiance!

Ma nature, qui craint le vide, a beaucoup appris parfois à coups de pelle, parfois avec grâce.

Je vais lutter contre la performance et cultiver l’art de ne rien faire. Je ne suis pas à risque de rechute de surcharge, à chacun ses dépendances. Mais j’ai déjà mis sur la glace un gros projet que j’avais monté pour faire de la place à de belles propositions de travail.

Place à la reconstruction souple et forte.

Sur la photo 2, mon infirmière particulière postule officiellement en soins infirmiers en sept. Ben voyons dont la vie!!! Lesss go Sissi!

Merci pour vos messages si touchants. Merci au personnel soignant de l’hôpital Juif. Ma reconnaissance éternel. J’ai quitté l’étage fort émue. 🌼💛🤗

Méchant travail d’équipe 🫂

Je vous aime tellement 🥰 »

Voyez sa publication complète ci-dessous.

Nous tenons à saluer son courage, sa résilience et la grâce avec laquelle elle aborde cette épreuve de la vie. Nous lui envoyons nos meilleurs voeux de prompt et complet rétablissement.

Rappelons qu'elle lançait, l'automne dernier, un nouveau livre de recettes : Air fryer spécial protéines – Des cuissons parfaites en 75 recettes. Celui-ci est offert dans toutes les bonnes librairies.