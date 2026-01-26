Alexandra Diaz formule un souhait dans une publication émouvante sur sa santé

En octobre dernier, Alexandra Diaz annonçait être atteinte d'un cancer, une nouvelle qui en avait pris plus d'un par surprise.

Voilà qu'elle adopte cette semaine une tendance web du moment, celle de revenir en 2016 pour voir ce qui nous occupait à ce moment-là, et publie en ce sens un message particulièrement émouvant concernant sa santé.

Elle écrit : « Si 2026 est le nouveau 2016, je veux ça plus que tout au monde.

J’étais top shape. Jamais je n’aurais pu imaginer qu’avec la vie saine et sage que je menais, dix ans plus tard j’aurais un cancer. ❤️‍🩹 J’aurais peut-être dû virer des brosses en masse 🧐 (joke)

Je faisais juste des affaires l’fun avec mes enfants à qui j’ai offert toute ma présence. Ils me le rendent en titi aujourd’hui dans mon confinement.

Au boulot dans l’univers de ma boîte de prod que j’avais fondée quelques années auparavant (après 16 ans aux nouvelles télé) même chose, des opportunités incroyables avec une équipe hors du commun.

Comme maman, je m’épanouissais plus que tout au monde. Ça n’a pas changé. Je travaillais tout le temps, sans l’impression de travailler parce que j’avais une équipe exceptionnelle et que je faisais des rencontres avec du monde pas plate qui marquait positivement mon quotidien.

Je me suis toujours dit que tout ce que je souhaitais, c’est que ça dure. Que j’étais comblée.

Si je revis 2016 en mieux, ça veut dire qu’en 2026 je guérie.

3,2,1 je suis prête girl!! 💃🏽🌺♥️ »

Nous sommes de tout coeur avec elle dans ce cheminement vers la guérison, qu'elle traverse avec le plus inspirant des courages.

Rappelons qu'elle lançait, l'automne dernier, un nouveau livre de recettes : Air fryer spécial protéines – Des cuissons parfaites en 75 recettes. Celui-ci est offert dans toutes les bonnes librairies.