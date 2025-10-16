Alexandra Diaz annonce être atteinte d'un cancer

Mercredi en fin de journée, la journaliste culturelle, autrice, animatrice et productrice québécoise Alexandra Diaz a annoncé une nouvelle déchirante sur ses réseaux sociaux.

« Cher.es ami.es, J’ai le cœur lourd en vous écrivant ces mots. J’aimerais pouvoir sortir un airbag pour amortir cette nouvelle. On m’a diagnostiqué un cancer du système immunitaire : un lymphome du manteau. Oui, oui, du manteau. Mes proches m’ont fait répéter en contenant un rire nerveux. Moi non plus, je n’en avais jamais entendu parler. Pas de faute. L’humour a toujours été ce que je préfère au monde, particulièrement pour traverser des tempêtes.

Je débuterai les traitements de chimiothérapie d’un jour à l’autre, pour une période de six mois. Avec mes enfants et mes amies, on s’organise, on cuisine, on fait du bouillon d’os en batch. (J’espère tellement que mon Air Fryer sera admis avec moi à l’hôpital ) J’ai expliqué à mes enfants que ce sont beaucoup d’apprentissages qui s’en viennent pour eux comme pour moi. Comme le dit la grande Jane Fonda : le cancer est un professeur.

Les prochains mois seront rock’n’roll. Dommage, je préfère le reggaeton. Mais je compte être la meilleure patiente ou élève possible, pour ma santé et pour mes enfants, plus que tout.

Ne vous étonnez pas si je continue à mon rythme, sans pression, avec un peu de travail et de création à travers tout ça. Je dois apprendre à savoir où aller dans ma tête : me tenir occupée, c’est bon pour le moral.

Oui, une journée à la fois. Mais aussi, une émotion à la fois.

Alex xoxo »

Elle a reçu énormément d'amour de la part de sa communauté. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et de force pour traverser la tempête.