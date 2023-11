Absent des ondes pour maladie, Paul Arcand s'explique

Depuis deux jours, l'animateur Paul Arcand est absent des ondes du 98,5, remplacé par Alain Crête. Ce matin, M. Arcand a tenu à expliquer, en ondes pendant l'émission « Puisqu'il faut se lever », les raisons de cette absence, qui risque de se prolonger encore plusieurs semaines.

En effet, l'animateur semble avoir contracté une infection virulente, qui le tiendra à l'écart de ses fonctions professionnelles pour une durée indéterminée.

En entrevue avec Alain Crête, il indiquait ce matin : « D'abord, j'ai un enjeu de santé et je suis très protecteur de ma vie personnelle, ma vie privée et encore plus de mon dossier médical. Donc, un enjeu de santé qui mérite un traitement pour une durée indéterminée. Si je m'étais absenté pendant 2-3 jours, je n'aurais rien dit et ça aurait été correct. Mais ça risque d'être plus long et très sincèrement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, c'est une infection, qui est assez fulgurante et qui a besoin de ce traitement-là, ce qui fait que je dois m'absenter pour cette période indéterminée. En gros, c'est ça. »

Il ajoutait ensuite : « J'ai hésité un peu à en parler, mais en même temps, je me dis qu'on a développé avec les auditeurs cette relation-là depuis des années. Je ne peux pas m'absenter, pendant x nombres de semaines sans rendre de compte et sans partir des rumeurs qui n'ont pas de bon sens. J'essaie donc de clarifier un certain nombre de points et en même temps, je demande aux gens de respecter ma vie privée, respecter cette période-là, qui m'attend pour les prochaines semaines. »

L'animateur indique ne pas pouvoir commenter la sévérité de cette infection, puisqu'il est lui-même un peu dans le néant quant à cette information.

Il a du coup offert un avertissement aux auditeurs : d'être à l'affût des signes concernant la santé, lui-même ayant trop tardé à consulter.

Vous pouvez entendre son entrevue complète ici.

Nous lui envoyons nos plus sincères souhaits de prompt et complet rétablissement.