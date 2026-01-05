Voici comment Éric Lapointe a fait le décompte vers la nouvelle année sur scène

Éric Lapointe a donné un grand spectacle au Centre Vidéotron à Québec le 31 décembre dernier.

Des milliers de personnes étaient rassemblés dans l'amphithéâtre afin de fêter le passage vers la nouvelle année avec le rockeur et ses invités.

Juste avant minuit, Éric a interprété « Mon Ange » avec ses choristes, installés sur des blocs surélevés au-devant de la scène.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux du chanteur, que vous pouvez voir au bas de l'article, démontre la frénésie sur scène à l'approche de la fin de l'année.

Il a interprété quelques lignes de « Minuit chrétien » avant de faire scander le décompte - de 10 à 0 - à la foule.

Mélissa Bédard a fait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne et toutes les personnes rassemblées sur la scène se sont fait des accolades.

Les deux garçons d'Éric sont venus le rejoindre sur scène, avant que le rockeur entame la chanson des Boys pour lancer cette nouvelle année en beauté.

Rappelons que, alors qu'il s'époumonait au Centre Vidéotron, le chanteur avait droit à une imitation salée au Bye Bye 2025. D'ailleurs, un gag plutôt audacieux a été retiré de ce sketch dans la version finale de la revue de fin d'année. Les détails ici.