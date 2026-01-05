Accueil
Séries et télé
Publicité
Spectacles

Voici comment Éric Lapointe a fait le décompte vers la nouvelle année sur scène

Beaucoup d'émotions.

Image de l'article Voici comment Éric Lapointe a fait le décompte vers la nouvelle année sur scène
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Éric Lapointe a donné un grand spectacle au Centre Vidéotron à Québec le 31 décembre dernier.

Des milliers de personnes étaient rassemblés dans l'amphithéâtre afin de fêter le passage vers la nouvelle année avec le rockeur et ses invités.

Juste avant minuit, Éric a interprété « Mon Ange » avec ses choristes, installés sur des blocs surélevés au-devant de la scène.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux du chanteur, que vous pouvez voir au bas de l'article, démontre la frénésie sur scène à l'approche de la fin de l'année.

Il a interprété quelques lignes de « Minuit chrétien » avant de faire scander le décompte - de 10 à 0 - à la foule.

Mélissa Bédard a fait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne et toutes les personnes rassemblées sur la scène se sont fait des accolades.

Les deux garçons d'Éric sont venus le rejoindre sur scène, avant que le rockeur entame la chanson des Boys pour lancer cette nouvelle année en beauté.

Rappelons que, alors qu'il s'époumonait au Centre Vidéotron, le chanteur avait droit à une imitation salée au Bye Bye 2025. D'ailleurs, un gag plutôt audacieux a été retiré de ce sketch dans la version finale de la revue de fin d'année. Les détails ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Éric Lapointe
Éric Lapointe

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.3 - feb4bdb7