Vidéo : Mariana Mazza pouvait compter sur sa maman pour mettre le party à sa première

Ce mardi 28 octobre, Mariana Mazza conviait famille, ami.e.s et médias pour la première de son nouveau one-woman-show, intitulé Foie gras.

Le spectacle n'était pas encore commencé que le party était déjà au rendez-vous. Pourquoi cela?

La maman de Mariana Mazza, Sonia, a entrepris d'animer la foule avant l'entrée en scène de sa fille, ce qui a eu tout un effet sur le public dans la salle.

Pour son troisième spectacle, Foie Gras, Mariana Mazza décide de s’exprimer avec sa tête et son cœur… pour faire changement.

Dans ce one-woman-show bien personnel, la jeune fille qui a grandi à Montréal-Nord, maintenant rendue une femme embourgeoisée qui vit à Saint-Lambert avec ses caniches et ses toiles invendues, se montre aussi brillante qu’hilarante.

Étant habituée à dire des choses uniquement pour provoquer un rire, elle souhaite aller plus loin cette fois et faire un coming out au public : elle est émotive et vulnérable. Le chihuahua sur le Red Bull est officiellement remplacé par le tank au cœur de porcelaine.

