Vibrer en communion avec The Lumineers au FEQ

Les plaines d'Abraham se sont remplies très tôt ce vendredi soir, sous un ciel plus que clément, pour une soirée placée sous le signe du country folk, après une introduction fracassante avec Cypress Hill et Limp Bizkit la veille. La tête d'affiche The Lumineers, qui a à son actif plusieurs succès depuis son passage au FEQ en 2016, était attendue par des dizaines de milliers d'adeptes fébriles.

En première partie, la formation américaine The Barr Brothers, née à Montréal, a offert une performance intéressante bien que plutôt hermétique. Si les musiciens sur scène ont fait la démonstration d'une maestria évidente et que le résultat était envoûtant, les interactions avec la foule ont été pour le moins laconiques. Ce faisant, le parterre a malheureusement semblé se désintéresser de ce qui se passait sur scène. Une enceinte plus petite favoriserait certainement une meilleure synergie avec ce groupe.

L'énergie a monté d'un cran en deuxième partie avec Wyatt Flores, jeune sensation country qui marque les esprits depuis la sortie de son premier album Welcome to the Plains paru en 2024, titre circonstanciel pour son passage au FEQ . À 25 ans seulement, l'auteur-compositeur-interprète est débarqué sur scène avec un aplomb formidable, en soulignant que c'était « sans doute l'une des foules les plus grosses devant lesquelles il ait joué ». On le sentait heureux comme un gamin. Plus tôt sur Grande Allée, on voyait défiler les amateurs de country, armés de leurs bottes et chapeaux de cowboy. La magie a opéré pour ce chanteur à qui l'on promet un brillant avenir.

La table était mise pour The Lumineers qui ont marché sur scène sur le coup de 21 h 30, munis d'un imposant programme pour la soirée. Au menu, des succès issus de leurs cinq albums studio, dont le dernier, Automatic, paru en 2025. Heureusement pour Wesley Schultz et sa bande, mère Nature était d'humeur favorable, contrairement à leur dernier passage au FEQ en 2016 marqué par un froid glacial. C'est d'ailleurs une chanson de cet album, « Same Old Song », que la formation du New Jersey a choisi pour lancer le bal, sous les applaudissements des fans.

Dès la deuxième chanson, « Flowers in Your Hair », les membres du groupe se sont avancés sur une passerelle placée au-devant de la scène, se rapprochant ainsi du public pour le grand bonheur de tous. « C'est vraiment la plus grosse foule devant laquelle nous avons joué. Nous sommes épatés! », a lancé Wesley Schultz, en grande forme, au public complice du moment. Il faut dire que le portrait était assez épatant, notamment lorsque les lumières des cellulaires se sont allumées pendant « A.M. Radio », témoignant de l'achalandage monstre.

La suite s'est déroulée en communion avec les festivaliers, alors que défilaient les chansons, notamment les succès « Ho Hey », « Gloria », « Where We Are » et « Ophelia ». Sur « Brightside », Wesley Schultz s'est permis un bain de foule au parterre, franchissant même les barrières de sécurité pour se plonger dans la masse, devant des festivaliers plus que réjouis. Sur « Sleep on the Floor », des confettis ont volé en éclats au même rythme que les cris de joie. Pour sa grande finale, le groupe réservait plusieurs de ses plus gros hits, dont « Cleopatra » et « Stubborn Love » qui se sont succédé au rappel pour devenir le temps fort de ce spectacle mémorable.

Ce samedi 11 juillet, c'est Luis Fonsi qui s'empare de la scène Bell des Plaines d'Abraham pour une soirée de musique latine dansante.