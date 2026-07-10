Limp Bizkit et Cypress Hill cassent tout en ouverture du 58e édition du Festival d'été de Québec

Les amateurs de métal, qui réclament année après année des spectacles pour eux au Festival d'été de Québec, étaient servis en ce jeudi 9 juillet, alors qu'on avait confié à Limp Bizkit la tâche d'officier sur les Plaines d'Abraham, pour lancer la 58e édition du populaire événement musical. Les spectateurs ont répondu présents à l'invitation, envahissant les plaines avec leur énergie électrisante, malgré une température incertaine.

Après une première partie efficace de Cleopatrick, puis une seconde partie enfumée et complètement survoltée signée Cypress Hill, avec un B-Real en très grande forme, c'était au tour de Fred Durst et sa bande de monter sur scène sur le coup de 21 h 30, devant un parterre bondé et déjà conquis d'avance, prêt à entendre les nombreux hits de la formation originaire de Floride.

Voyez nos photos de la soirée dans la galerie ci-dessous.

C'est sur la chanson « Hot Dog » que le groupe a choisi de lancer son tour de piste, devant une foule exaltée, prête à scander toutes les paroles qui défilaient à l'écran. « Bonjour » a ensuite lancé Fred Durst en français, avant d'ajouter dans sa langue maternelle « c'est notre devoir de rocker cette foutue soirée-là comme si on était en 1999 », une promesse qui s'est avérée tenue déjà après cette introduction musclée. Le succès « Break Stuff » suivait, soulevant les acclamations d'un public chauffé à bloc.

En grande forme, le quatuor a multiplié les succès, de « 9 Teen 90 nine » à « My Generation » en passant par « Livin' It Up ». Pendant ce temps, DJ Lethal assurait les transitions qui ont malheureusement fait baisser la cadence plus d'une fois, un élément du spectacle à revoir définitivement. Pendant ce temps, une fine pluie s'installait au-dessus des Plaines, sans toutefois faire fuir les festivaliers. Une version revisitée voire stéroïdée de « Faith » de Georges Michael était également au programme, une occasion renouvelée de crier à pleins poumons le refrain.

« Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? », s'est questionné Durst en pointant la zone avant-scène or, ajoutant « est-ce la section de la maison de retraite? ». Le leader de la formation « pimp-rock » n'est pas le premier à pointer du doigt cette section de privilégiés où l'ambiance est rarement au rendez-vous. Nombreux ont été les artistes, au fil des ans, à déplorer l'atonie qui règne de ce côté du parterre, un problème qui persiste malheureusement.

« Y a-t-il une seule personne ici, en ce moment, qui ne sue pas et ne pue pas? », lançait Durst à mi-parcours, avant de se lancer dans « Eat You Alive », « Re-Arranged » et le grand succès « Rollin' (Air Raid Vehicle) », qui a donné un second souffle à la soirée. Une chanceuse de l'audience, Dylane Lapointe de Chicoutimi, dont l'attitude fougueuse était tout ce qu'on espérait, a eu la chance de chanter « Full Nelson » avec Durst, un moment qu'elle n'oubliera clairement jamais. La formation américaine réservait bien sûr ses plus gros hits pour une conclusion mémorable, avec notamment « Take a Look Around » tirée de la trame sonore de Mission: Impossible 2, puis « Break Stuff » qui a fait un retour en point d'orgue. Une soirée d'ouverture fort réussie!

La 58e édition du FEQ est lancée et se poursuit vendredi 10 juillet avec The Lumineers.