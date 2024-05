Un spectacle hommage à Jean-Pierre Ferland sera offert gratuitement

Ce mercredi après-midi, les Francos de Montréal communiquaient aux médias la tenue d'un spectacle additionnel, qui s'ajoutera à sa programmation estivale déjà annoncée. Voyez l'ensemble des artistes qui seront présents cette année dans cet autre texte.

En effet, l'événement dont la venue annuelle marque l'envol des célébrations festivalières au coeur de la métropole chaque année, sensible à l'actualité, offrira un spectacle en l'honneur de feu Jean-Pierre Ferland. Son départ, le 27 avril dernier, aura bouleversé plusieurs générations de fans et toute une francophonie, qui se souviendra longtemps des pièces libres et innovantes que l'artiste nous laisse collectivement en héritage. Les petits rois : grand spectacle hommage à Jean-Pierre Ferland, est un hommage qui sera offert gratuitement sur la Scène Bell le mardi 18 juin 2024 à 20h.

Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer sur la Place des arts, l'un des partenaires, Bell, en assurera également la diffusion en direct sur le site web des Francos. C'est la boîte de production de France Beaudoin, Pamplemousse Média, qui s'assurera de la mise sur pied du spectacle. L'autrice-compositrice-interprète Ariane Moffatt, qui sera responsable de la direction artistique et de la mise en scène, envisage cette soirée à venir comme « une puissante et lumineuse déclaration d'amour à notre Jean-Pierre. »

Elle déclare aussi : « Les mots et les mélodies de Ferland coulent dans nos veines, nous, ses petites reines et rois de toutes générations confondues. Sa curiosité sans limites ainsi que la beauté de son immense répertoire nous a tous et toutes inspirés à un moment ou à un autre puisque son œuvre est au cœur de l'ADN culturel du Québec. Nous le chanterons haut et fort avec les festivaliers et festivalières des Francos de Montréal pour nous assurer collectivement que sa poésie demeure immortelle. (...) »

Les studios de Radio-Canada permettront quant à eux aux auditeurs de vivre les coulisses de cette soirée en préparant un docuconcert, qui sera diffusé le 24 juin à 19h00 sur les ondes d'ICI MUSIQUE.

Une initiative à ne pas manquer!