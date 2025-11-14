Un nouveau projet festif pour Kim Richardson

C'est le 26 novembre prochain que débutera une nouvelle tournée pour l'interprète extraordinaire Kim Richardson, qui proposera un spectacle de Noël partout à travers le Québec.

En tout, elle donnera seize représentations de ce spectacle créé spécialement pour les fêtes de fin d'année et dont elle rêve depuis longtemps, Mon Noël.

Elle s'offre ainsi un cadeau en rassemblant ses chansons préférées du temps des fêtes. « Winter Wonderland », « Merry Christmas Baby », « C'est l'hiver », « Les enfants oubliés », « Amazing Grace » ne sont que quelques-uns des titres qu'elle a choisis, et qu'elle promet d'interpréter avec un heureux mélange de douceur et de puissance...

Elle sera accompagnée sur scène par sept musiciens, John Sadowy au piano, Karl Surprenant à la contrebasse, Joanna Peters aux percussions et du quatuor à cordes ESCA. Un concert exceptionnel et magique présenté par Productions Martin Leclerc / Groupe Juste pour divertir.

Ce sera l'occasion pour ses adeptes de partager avec elle un moment feutré et festif, dans une ambiance complice.

Kim Richardson réussit à nous épater et nous donner des frissons à chacun de ses passages à En direct de l'univers et c'est une expérience complémentaire et vibrante que de l'entendre chanter sur scène.

Quelques semaines plus tard, elle retrouvera ses complices du spectacle Elles, Luce Dufault et Lulu Hughes, pour une année 2026 bien remplie sur plusieurs scènes du Québec.

Les détails et les billets se trouvent ici.