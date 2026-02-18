Un autre projet d'envergure pour Mia Tinayre

Mélissa Bédard révélait sur ses réseaux sociaux mercredi qu'elle fera partie d'un spectacle hommage à Ginette Reno.

La chanteuse sera accompagnée sur scène par trois autres grandes voix québécoises : Marie Denise Pelletier, Jeanick Fournier et Mia Tinayre.

Il faut dire que la jeune femme de seulement 17 ans a le vent dans les voiles depuis sa victoire à Star Académie au printemps 2025. En plus d'apparaître sur tous les plateaux, dont quelques participations remarquées à En direct de l'univers, elle s'est récemment jointe au ténor Marc Hervieux pour la tournée « Sinatra symphonique », en remplacement de Marie-Ève Janvier.

Sa participation au spectacle Lumière sur Ginette Reno | Intemporelle avec ces trois grandes artistes prouve la place de choix qu'elle a su se tailler rapidement au sein de notre culture.

Notons que les quatre femmes seront aussi accompagnées sur scène par la chanteuse Margau et le Grand Chœur Jukebox, composé de plus de soixante voix.

« Imaginé et mis en scène par Maxime Charbonneau, avec Christian Alary à la direction musicale, Lumière sur Ginette Reno | Intemporelle promet une expérience unique, à la fois spectaculaire et touchante, où les frissons seront aussi nombreux que les chansons.

En 2026, Ginette Reno fête ses 80 ans… mais surtout, elle continue de faire ce que peu d’artistes réussissent : nous émouvoir pour vrai. Elle a chanté nos joies, nos tempêtes, nos grandes histoires d’amour. Nous nous devions de célébrer cette voix qui a bercé le Québec… et qui nous rassemble encore », peut-on lire dans la description officielle du spectacle.

Lumière sur Ginette Reno | Intemporelle sera présenté dans le cadre du Festival Lumière 2026 au Théâtre Gilles-Vigneault à St-Jérôme, le 10 juillet 2026 à 19 h. Pour les billets, c'est par ici.