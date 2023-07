Un autre coup dur pour le FEQ : Lil Durk annule sa présence

Nous apprenons, le jour même, que le rappeur Lil Durk ne pourra être du Festival d'été de Québec, lui qui devait être la vedette sur la scène Bell des Plaines d'Abraham ce mardi 11 juillet.

Ce coup dur arrive après l'annulation, plus tôt cette semaine, de Christine and the Queen qui devait être la tête d'affiche de la scène Loto-Québec du Parc de la Francophonie. Le remplacement a été fait au pied levé par Les Louanges, qui devait faire la première partie.

La nouvelle concernant Lil Durk a été annoncée sur les réseaux sociaux du Festival. Celui-ci éprouverait actuellement des problèmes de santé, sans que la nature en soit précisée.

On peut lire : « Fans de rap, on vous attend sur les Plaines ce soir! Lil Durk est contraint d’annuler son passage au FEQ pour des ennuis de santé. On travaille présentement à réajuster l’horaire de la soirée. On vous revient rapidement! »

Lova, Naya Ali, BBNO$ et GloRilla assureront maintenant la relève sur la scène Bell.

Lundi soir, c'est la température qui a donné des maux de tête aux organisateurs, soirée pendant laquelle Bleu jeans Bleu et Les Trois accords ont dû affronter des pluies torrentielles.