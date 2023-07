Les fans des Trois accords bravent les intempéries pour les voir au FEQ

Sur un air plus que solennel, le quatuor de Drummondville a fait son entrée en scène sur le coup de 21 h 30, au Festival d'été de Québec, sous des pluies torrentielles, soulevant immédiatement l'engouement de la foule clairsemée. Il fallait beaucoup de courage, autant pour les artistes que les festivaliers, pour affronter ces pluies diluviennes dans la bonne humeur.

À l'image de Bleu jeans bleu avant eux, les Trois accords ont rapidement semé la joie avec les hits « Internet » et « Hawaïenne », tout de suite suivis par « Les amoureux » et sa « bisous cam » amusante. Déterminé, le quatuor a mis la pédale au plancher et fait planer son rock décomplexé sur les plaines imbibées.

« Quand on a vu qu'il annonçait de la pluie toute la journée, on s'est dit, "c'est ça, il n'y aura personne". Mais vous êtes là, c'est génial! On est à peu près aussi mouillés que vous, donc ça va être ça », a lancé le chanteur Simon Proulx à la foule déjà conquise. Le marathon de succès se poursuivait ensuite avec » Vol à l'étalage » et « Piscine hors terre », morceaux issus du plus récent opus de la formation, Présence d'esprit, paru en 2022.

À mi-chemin, Simon Proulx a annoncé avoir des problèmes avec sa voix, demandant à la foule de l'appuyer pour la suite du programme. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais ma voix a juste cassé. Je vais avoir besoin de votre aide pour la suite du show. Je vais essayer de faire de mon mieux », a-t-il demandé, dépité. « Tout nu sur la page » semblait tout indiquée pour une foule chorale. Heureusement, ses acolytes Pierre-Luc Boisvert, Charles Dubreuil et Alexandre Parr étaient là aussi pour le soutenir, avec aplomb et talent.

Entre autres succès, parce qu'il y en a une myriade, les fans ont pu entendre ensuite « Je me touche dans le parc », « Héloïse » avec l'aide du producteur Gus van Go à la voix, « Tout le monde capote », le puissant ver d’ooreille « Les dauphins et les licornes », « J'aime ta grand-mère » avec l'aide Claude Cobra et Lumière, « Elle s'appelait Serge » et « Grand Champion ». Évidemment, la chanson « Costume de bain », on ne peut plus de circonstance, demeure un moment marquant de ce concert mouillé. Si cela est possible, on avait gardé des chansons encore plus populaires pour une finale baignée dans le bonheur.

Certes, la soirée n'a pas dû être facile pour Simon Proulx et sa troupe. Entre les maux de gorge et la flotte, les complications se sont accumulées pour nos valeureux Trois accords. Pourtant, d'un oeil extérieur, outre une voix un peu plus rauque qu'à l'habitude et quelques temps morts entre les chansons, rien n'y a paru. On peut donc certainement leur octroyer le titre de guerriers pour ce tour de piste plombé de défis, mais toutefois formidable, et béni par un éclairci en fin de parcours!