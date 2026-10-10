Sinem Kara dévoile son nouveau projet d'humour

De sa victoire à Big Brother Célébrités à aujourd’hui, l’eau a coulé sous les ponts de la carrière de Sinem Kara, qui jouit aujourd’hui d’un bel élan d’amour du public. Et pour cause, nous l’avons depuis aperçue à de multiples reprises dans les festivals d’humour et à la télé. Récemment, elle a d’ailleurs été la tête d’affiche d’une toute nouvelle série de fiction humoristique, Guenilles et guédailles, où elle incarne l’une des fondatrices d’une entreprise d’entretien ménager. Évidemment, mille et une péripéties viendront pimenter le récit, qui est attendu l’an prochain sur Crave.

Très bientôt, c’est avec son tout premier spectacle d’humour solo que Sinem Kara éblouira le public de son talent, avec son humour attachant si particulier. Dans Sultane, Sinem révélera les dessous de sa vie privée, de son enfance dans la pizzeria de son père à aujourd’hui. En communion avec le dévoilement de l’affiche du spectacle, que vous pouvez voir ci-dessous, elle indique :

« Je vous présente SULTANE, mon premier one-woman show! Derrière le comptoir de la pizzéria de mon père, j’avais toujours ce rêve qui me guidait. Je savais que le métier d'humoriste comblerait une envie profonde chez moi : celle de parler sans m'arrêter. Après des années d'acharnement, c'est enfin le moment de passer de Sultane de la patate à Sultane de mon spectacle.

Dans ce spectacle, j'ai envie qu’on se retrouve comme lors d'un bon souper entre ami·es où y’a juste une fille qui parle trop, mais crime elle est funny! Bois ton vin et laisse-toi aller dans mes aventures de chocs culturels à travers des anecdotes familiales et des observations du quotidien. Il y a un proverbe turque que j’adore « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Je tiens à souligner le travail des artisans de talent qui sont derrière la réalisation de cette affiche. Merci KoScène et Hainault pour votre savoir-faire et votre confiance. »

La principale intéressée précise ensuite que la grande première médiatique se tiendra le 24 mars prochain au Gesù, à Montréal. Pour se procurer des billets, on consulte son site internet (juste ici!).

Si ce projet est très attendu, nous aurons d’abord la chance de voir l’artiste à l’oeuvre dans le Bye Bye 2026, le 31 décembre prochain. Elle sera entourée d’une équipe tout feu tout flamme, pour une seconde édition d’affilée. Quelles seront les têtes de Turc de l’équipe de comédiens?