Revivez l'expérience Imagine Dragons au FEQ avec nos photos

Après deux rendez-vous manqués au Festival d'été - l'un en 2019 en raison d'orages et l'autre en 2020 avec la pandémie - il était temps que dame Nature nous permette enfin un spectacle d'Imagine Dragons en plein air. Certes, le temps était couvert en début de soirée, mais rien pour faire fuir la foule monstre qui s'est présentée pour voir Dan Reynolds et ses acolytes se démener sur scène. L'entrée sur les plaines d'Abraham s'est faite au compte-goutte pendant des heures, jusqu'à ce qu'il soit impossible d'y entrer, vers 21 h 30. Le coeur était à la fête. On pouvait bien sûr compter sur Dan Reynolds pour donner tout un spectacle!

L'entrée en matière, sur fond de confettis et rubans, s'est faite sur la chanson « Believer », alors que Dan Reynolds visitait déjà la passerelle installée au parterre, au grand plaisir des fans. Visiblement ravi de la cohue devant lui, le chanteur a levé les yeux au ciel et nous avons tous compris son geste. Personne ne voulait de pluie! « It's Time » et « I'm so sorry» suivaient

Le chanteur a avoué avoir considéré annuler le spectacle la semaine précédente, après s'être foulé la cheville. Heureusement, il ne l'a pas fait. On pouvait ainsi lui pardonner d'être un peu moins énergique qu'à son habitude. Sur « Thunder », nous n'avions pas encore d'éclairs, mais nous y avons tous pensé. C'est à ce moment que le chanteur a opté pour sa tenue habituelle, le torse nu, ce qui a évidemment fait hurler son public féminin. Pendant la soirée, le groupe a revisité plusieurs de ses succès, dont « Follow You », « Natural », « Whatever It Takes », « Sharks », « Enemy », « On Top of the World » et bien d'autres. Évidemment, ce ne sont pas les hits qui manquent pour ce band originaire de Las Vegas!

Vers les 22 h 30, les averses se sont invitées en trouble-fête. « C'est la tradition » a lancé Dan Reynolds, avant de se montrer rassurant. « Nous n'allons nulle part, nous restons ici avec vous. Je vous aime! », a-t-il lancé à la foule complice, qui a hurlé en choeur. « Demons » semblait tout indiquée pour ce moment.

Malgré les humeurs changeantes de dame Nature, nous avons pu consommer nos retrouvailles avec Imagine Dragons sous la pluie, mais sans le redouté cocktail orageux. Les titres « Radioactive », « Walking The Wire » et « My Life » avaient été réservés pour une conclusion haute en couleur.

Voilà une soirée à la hauteur des attentes, avec des artistes qu'on aime beaucoup et qui n'ont visiblement pas peur de la pluie!

En première partie

Les membres de Grandson sont montés sur scène avec l'énergie de jeunes premiers, pour chauffer la foule comme jamais. Le chanteur, Jordan Edward Benjamin, avait clairement bien compris son mandat. Son énergie incomparable sur scène a compensé le fait que le répertoire de la formation canado-américaine n'est pas particulièrement connu au Québec. Le leader est même allé jusqu'à prendre un bain de foule et escalader les lumières qui ornaient la scène, sans attache de sécurité. Sans peur et sans reproche pour cette mise en bouche explosive!

L'artiste d'Ottawa Talk, fort de son passage précédent sur la scène du FEQ l'an dernier, est arrivé devant la foule avec une nouvelle tenue fièrement décorée du fleurdelisé. Un tatouage du drapeau québécois ornait également son bras droit, fraichement fait pour l'occasion, a-t-il confirmé. Celui-ci a fait le pari de ne parler qu'en français au public, pari qu'il a tenu. Une délicate attention qui a semblé plaire. Il a même poussé l'audace jusqu'à interpréter sa version de la « La ziguezon » de La bottine souriante, un moment qui a collé un sourire au visage de tous. En grande forme, l'artiste a offert un segment particulièrement intéressant, mélangeant ses compositions, notamment l'excellente « Run Away From Mars », et quelques reprises, dont « Dead or Alive » de Bon Jovi, « Shine » de Collective Soul et la chanson-thème du film School of Rock. Un moment mémorable ou Talk a laissé sortir son Jack Black intérieur, juste avant de pulvériser sa guitare sur scène. La table avait été bien mise pour Imagine Dragons.