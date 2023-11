Pour ceux qui ne pourront pas être à la cérémonie de Karl Tremblay au Centre Bell, Noovo vous propose ceci

Ce n'est pas tous les fans des Cowboys fringants qui pourront assister à la cérémonie hommage à Karl Tremblay qui se tiendra au Centre Bell le mardi 28 novembre.

Les billets se sont envolés à une vitesse fulgurante, provoquant même certains débordements dénoncés par Marie-Annick Lépine.

Par contre, Noovo a décidé de proposer quelques alternatives. À 17 h, la cheffe d’antenne Marie-Christine Bergeron animera NOOVO INFO 17 depuis les abords du Centre Bell, dans le cadre d’une édition spéciale résolument tournée vers la cérémonie hommage dédiée à Karl Tremblay.

Puis, à 22 h, le chef d’antenne Michel Bherer sera également près du Centre Bell et poursuivra la couverture de l’événement au bulletin d’information NOOVO INFO 22, dont la durée sera exceptionnellement prolongée à 60 minutes.

Il faut savoir qu'aucun média n'est admis à l'intérieur du Centre Bell, une demande de la famille.

La cérémonie sera, elle, diffusée en direct sur les réseaux sociaux.

Les stations de Bell battront aussi au rythme des Cowboys mardi. À 18 h 55, Mike Gauthier et Denis Fortin seront aux commandes d’une émission spéciale de 60 minutes consacrée à Karl Tremblay et son groupe. Sans pauses publicitaires, Tous unis pour Karl Tremblay sera présentée en simultané sur l’ensemble des stations Énergie, Rouge fm et Boom à travers le Québec.

Notons que Télé-Québec présentera aussi une émission spéciale mardi soir. Les détails ici.