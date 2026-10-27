Pierre-Paul Alain apporte un vent de fraîcheur à la nouvelle mouture de Ladies Night

Cela fait près de 30 ans que la première mouture de la pièce Ladies Night, inspirée de la comédie dramatique britannique The Full Monty, a vu le jour au Québec. Jamais les amis François Chénier et Michel Charette n'auraient pu s'imaginer qu'ils s'adonneraient encore à l'effeuillage au tournant de la soixantaine... Comme quoi la vie peut parfois réserver de belles surprises!

Avec leur complice des premiers jours, Marcel Leboeuf, ils ont rassemblé de nouvelles recrues pour offrir une cure de jeunesse à cette production désormais mythique. Ils ont ainsi recruté Lyndz Dantiste, Frédérik Bédard et Pierre-Paul Alain pour les accompagner sur scène. Ce dernier interprète le leader du groupe de chômeur, un rôle qui a été jadis interprété par Serge Postigo, Guillaume Lemay-Thivierge et Joey Scarpellino. Difficile de s'imaginer que celui qui interprète l'ignoble Nelson dans Sur le fil peut être affriolant, et pourtant, l'acteur possède le charisme et la présence scénique nécessaire pour transformer en un clin d'oeil l'image du grossier personnage de la télé en un sex-symbol.

Rappelons que l'histoire de Ladies Night est celle de cinq amis qui perdent leur emploi. Au chômage depuis 6 mois, fauchés et prêts à tout pour s'en sortir, ils échafaudent un plan complètement fou : ils se déshabilleront pour se remplir les poches. Avec l'aide de Josianne, une ex-danseuse, ces hommes ordinaires tenteront l’impossible : créer un vrai spectacle de strip-tease… ou presque!

En plus d'une distribution renouvelée et d'une histoire rafraîchie, on découvre aussi un nouveau décor et des numéros de danse inédits. Si certains de classiques reviennent, d'autres ont été adaptés aux talents de leurs nouveaux interprètes. Ainsi, out le numéro habituel du lifeguard et bienvenue à celui du cowboy sexy qui met en scène les talents impressionnants de Pierre-Paul Alain en gymnastique et en cirque.

On ne réinvente pas la roue avec cette nouvelle version. La pièce Ladies Night n'est pas moins superficielle qu'avant, mais, 30 ans plus tard, les rires sont encore aussi forts quand François Chénier débarque dans son costume moulant ou que Michel Charette tire la langue en zignant dans le vide. Il y a là une recette éprouvée et efficace dont on doit saluer la longévité et le courage de ces interprètes qui donnent TOUT pour la cause...

Voyez nos images de la pièce dans la galerie ci-dessous.

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