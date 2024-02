Photos : Ginette Reno monte sur scène en surprise

Ce lundi, 13 février, la grande dame de la chanson Ginette Reno a fait grâce de sa présence dans une première médiatique, ce qui est franchement chose rare.

En effet, celle-ci a tenu à assister au spectacle de Vladimir Kornéev, chanteur et acteur d’origine géorgienne, avec qui elle a enregistré un duo récemment. Elle a donc offert, par le fait même, une magnifique surprise à tous les spectateurs et spectatrices qui étaient présents pour l'événement.

Elle a d'abord tenu à aller saluer le chanteur dans sa loge avant le spectacle.

À la fin du spectacle, elle est aussi montée sur scène pour saluer la performance de son ami.

Vous pouvez voir quelques images de ce passage remarqué ci-dessous. Les deux artistes rayonnent de bonheur et Madame Reno semble particulièrement en forme, ce qui nous réjouit grandement!

Vladimir Kornéev, qui se fait de plus en plus connaître au Québec en raison de plusieurs collaborations, présente le spectacle La vie en Piaf, dans lequel il revisite le répertoire de Piaf, des chansons les plus célèbres à quelques chansons moins connues ou des chansons qu’elle a interprétées, mais jamais enregistrées. Il nous fait également découvrir son parcours de vie et de carrière et les parallèles avec la vie de Piaf dans ce concert présenté pour la première fois au Québec. Le spectacle a été offert quatre soirs à Montréal

Vladimir avait précédemment subjugué le public québécois lors de sa participation à Parapapam présenté à la salle Wilfrid-Pelletier aux côtés de Patrick Bruel, Marie-Josée Lord et de Mario Pelchat.