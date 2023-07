Photos : Des plaines combles et une ambiance du tonnerre pour la fiesta de Pitbull au FEQ

Après avoir connu une soirée désastreuse jeudi, en raison des violents orages qui avançaient vers Québec, forçant l'annulation des spectacles, dont celui des Cowboys fringants, l'heure était à la fête ce vendredi, avec une température plus qu'idéale. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas...

Il s'agissait en outre d'une énorme soirée pour les organisateurs du Festival d'été de Québec, qui recevaient d'un côté la formation The Smile, dans laquelle on retrouve l'unique Thom Yorke de Radiohead, et Pitbull sur la scène Bell des plaines d'Abraham, devant un parterre comble. Les portes ont d'ailleurs fermé assez tôt en soirée, gage de l'immense popularité de Mr. Worldwide et son rap-pop latino.

« Merci de nous avoir avec vous ce soir », a lancé Mr. 305, visiblement ravi en voyant l'énorme foule qui s'étendait à perte de vue, après une introduction carabinée sur « Don't Stop the Party ». « Nous sommes ici pour faire la fête », a-t-il ajouté aux adeptes plus que collaboratifs, qui faisaient déjà la fête grave, se trémoussant sur les plaines comme un plancher de danse à ciel ouvert.

Accompagné d'un quintette de danseuses sexy et de son fidèle DJ, le rappeur cubain s'est montré en grande forme, tout de noir vêtu, alignant les succès dansants comme on l'attendait. Impossible de ne pas avoir envie de se démener un peu sur ces airs ultra connus, qui plus est avec une telle ambiance de fiesta latina. « Hey Baby », « Hotel Room Service », « International Love », « On the Floor », « The Anthem » et « Timber » ne sont que quelques-uns des hits qui ont résonné sur Québec pendant ce tour de piste complètement explosif du chanteur de 42 ans.

La mascarade, véritable dose d'énergie, s'est poursuivie jusqu'à près de 23 h, sans perdre en vitesse. Pédale au plancher et avec la feu de Cuba sur scène, Pitbull a animé et joué avec la foule comme jamais, complétant son happening avec trois immenses succès : « Fireball », « Time of Our Lives » et l'irrésistible « Give Me Everything ». De quoi offrir quelques souvenirs mémorables aux festivaliers qui ont osé le pas de danse en ce beau vendredi.

Rappelons que le Festival d'été de Québec s'étendra pour une douzième journée, pour permettre aux Cowboys fringants de reprendre leur occasion manquée de jeudi.