Mia Tinayre rejoint la distribution d'un nouveau spectacle prometteur

Après en avoir ébloui plus d'un ces derniers mois aux côtés de Marc Hervieux, dans le spectacle Sinatra symphonique, Mia Tinayre s'apprête à revisiter le répertoire d'une autre légendaire figure musicale, les Bee Gees.

Grande gagnante de Star Académie l'an dernier, Mia cumule depuis les projet d'envergure. Nous l'avons aperçue à de nombreuses reprises sur scène et à la télé, notamment du côté d'En direct de l'univers. Cette fois-ci, c'est par l'entremise d'un souper-spectacle immersif que la talentueuse chanteuse brillera, aux côtés d'une équipe d'interprètes tous étoilés, composée de Redgee, Charles Kardos, Marie-France Lantin et Félix Lemelin. Leticia Jimenez, qui nous a charmé cet hiver à La Voix, a elle aussi obtenu un rôle de doublure.

Ceux-ci ont pour mission de retracer la fulgurante ascension du groupe à saveur disco, de leurs racines britanniques jusqu'aux grands succès, de Stayin' Alive à You Should Be Dancing. Dans une fière épopée menée par le flamboyant DJ et professeur de pop culture Sir Groove (Kardos), le public présent sera invité à découvrir l'Angleterre des années 60 et de nombreux autres endroits emblématiques pour le célèbre trio, qui faisait la une des journaux de l'époque.

En outre, pour les accompagner sur scène, les chanteurs pourront compter sur une troupe de danseurs dirigés par Geneviève Dorion-Coupal. Celle-ci est notamment derrière la production de plusieurs grands rendez-vous planétaires du Cirque du Soleil et de Céline Dion. Autant dire que ça promet!

Le spectacle Bee Gees Celebration se tiendra le 25 novembre prochain au Studio-Cabaret de l'espace St-Denis à Montréal, puis du 16 décembre au 2 janvier 2027 au Théâtre Capitole de Québec.

Il est possible de se procurer des billets ici.