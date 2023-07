Les ex Patricia Paquin et Mathieu Gratton réunis dans un projet bien spécial

Lors d'un récent passage à Bonsoir bonsoir, Patricia Paquin a annoncé qu'elle allait bientôt partager la scène avec son ex-conjoint, Mathieu Gratton, dans un spectacle mis en scène par nul autre que Joël Legendre.

« On se fait souvent demander, Mathieu et moi, de faire des conférences sur l'autisme : comment agencer la vie familiale, le travail, l'aspect culturel. Alors on a décidé de joindre nos deux versions en un spectacle », expliquait-elle à Sonia Benezra.

Rappelons que Patricia Paquin et Mathieu Gratton sont les parents de Benjamin, un jeune garçon autiste qui est apparu maintes fois à la télévision, notamment dans STAT, et qui a réussi à séduire le Québec au grand complet.

Ce ne sera pas la première fois que le duo partagera la scène. Il a déjà fait un spectacle d'humour qui avait été nommé au Gala Les Olivier.

À savoir si le conjoint de Patricia Paquin, Louis-François Marcotte, apprécie qu'elle sillonne le Québec avec son ex, la principale intéressée répond : « Il m'encourage. Jamais il va retenir un élan artistique parce que ça ne lui plait pas. Est-ce que c'est son premier choix dans le chapeau que je m'en aille faire des spectacles en tournée avec mon ex? Probablement pas. C'est pas le mien non plus », lance-t-elle en riant.

Nous avons bien hâte de découvrir ce nouveau spectacle!

Précisons que Mathieu Gratton est récemment devenu papa pour la deuxième fois. Voyez une photo du poupon ici.