Les Cowboys Fringants doivent annuler un spectacle

Les Cowboys Fringants ont annoncé qu'ils ne pourront se produire sur la scène du Festivalma le 11 juillet prochain.

« Dû au calendrier de traitements que doit subir le chanteur des Cowboys Fringants et sur l’avis de son équipe médicale, il lui sera impossible de monter sur scène dans le cadre de Festirame, ce mardi », indique la production de l'évènement sur les réseaux sociaux.

Comme, deux jours plus tard, le groupe doit être à Québec dans le cadre du Festival d'été pour un grand spectacle Carte Blanche, bien des fans sont inquiets que cette représentation soit annulée elle aussi. Par contre, un porte-parole de la maison de disque Tribu a rassuré les fans via le TVA Nouvelles : « Tout tient. C’est juste les délais dans les traitements qui faisaient en sorte que mardi ça ne fonctionnait pas. »

Rappelons que le chanteur Karl Tremblay combat un cancer de la prostate depuis janvier 2020. En mars dernier, on apprenait qu'il devait subir de nouveaux traitements après s'être soumis à maintes séances de chimiothérapie.

On souhaite à Karl Tremblay (et on se souhaite du même coup) d'être en forme pour monter sur la scène des Plaines d'Abraham jeudi.