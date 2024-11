Les Boys se transportent sur scène : Découvrez la distribution

Ça c'est du marketing les boys. M-A-R-KETING-KETING-TING.

Hey oui, la franchise Les boys fait un saut du côté de la scène, après avoir fait les beaux jours du cinéma et de la télévision. Voilà une nouvelle qui risque d'en réjouir plus d'un, toujours attachés à cet univers masculin où se côtoient hockey, amitié et franches rigolades.

Ainsi, à compter de l'été prochain, vous pourrez renouer avec des répliques cultes comme « c'est chien ça, c'est chien » ou « la dureté du mental », alors qu'une toute nouvelle distribution fera revivre ce classique de la culture québécoise.

Les Boys débarquent cet été sur les planches du Théâtre du Vieux-Terrebonne, poursuivant ainsi une collaboration fructueuse pour une quatrième année consécutive avant de partir en tournée à travers le Québec. Il s'agit d'une production Juste pour rire.

Adapté par Guillaume Corbeil en collaboration avec Marc St-Martin (Les Nonnes, Coucou Passe-Partout, Chers parents), qui en assure également la mise en scène, le texte revisite l’histoire d’origine, signée Richard Goudreau, tout en l’ancrant dans la réalité d’aujourd’hui.

Dans ce contexte, Emmanuel Bilodeau incarnera Stan, le coach dévoué et propriétaire de la brasserie; Louis Champagne prêtera ses traits à Méo, le créancier redoutable; Benoit Drouin-Germain jouera Ti-Guy; David Savard sera Bob, un autre pilier des Boys; Denis Houle interprétera Fern, et Didier Lucien sera Boisvert. Marilou Morin joindra la distribution dans le rôle de Sonia, tandis que Mikhail Ahooja interprétera Mario. Nicolas Pinson incarnera Julien, Gabriel Sabourin jouera Jean-Charles, Thomas Derasp-Verge prendra le rôle de Léopold, et Marie-Pier Labrecque complètera l’équipe en incarnant plusieurs rôles féminins.

Les Boys prendront d’assaut les salles du Québec dès 2025, marquant le début d’une tournée très attendue qui débutera par une résidence estivale au Théâtre du Vieux-Terrebonne. La tournée poursuivra son chemin dans plusieurs villes, notamment à Québec, Saguenay, Saint-Hyacinthe, Victoriaville, Drummondville, Sherbrooke et Gatineau. Les détails à ce sujet sont ici.

« Depuis près de 30 ans, Les Boys sont plus qu’un simple phénomène ; ils sont un véritable symbole d’appartenance pour les Québécois qui, tout comme Stan, les ont de tatoués sur le cœur ! Peu de franchises ont réussi à s’ancrer aussi profondément dans notre culture. C’est un immense honneur de présenter aux fans cette première adaptation scénique, une expérience qui promet de plaire autant aux admirateurs de la première heure qu’à ceux qui plongeront pour la première fois dans cet univers emblématique », confie Sylvain Parent-Bédard président et directeur général de Juste pour rire.

« Nous sommes tous forgés par nos projets collectifs et par l’appartenance que nous avons à nos groupes, à nos gangs. Pour moi, c’est ça LES BOYS : une aventure qui regroupe, un élan vers un but commun, porté par une fratrie qui rassemble (et qui nous ressemble peut-être un peu… ou pas mal !). Je suis emballé de redonner une autre vie à ce classique de notre culture, en lui offrant un nouveau souffle, sans rien perdre de l’essence originale de ces personnages attachants, drôles et colorés », conclut Marc St-Martin, metteur en scène.

Dans notre livre à nous, c'est à voir en 2025!