La grande séduction de Michael Bublé au FEQ

Soirée éclectique en ce beau dimanche sur la scène Bell des Plaines d'Abraham, au Festival d'été de Québec, alors que la programmation amalgamait funk, jazz et pop, avec Michael Bublé en tête d'affiche.

Après une première partie à l'énergie contagieuse servie par le groupe montréalais The Brooks et une seconde partie de pur jazz avec Melody Gardot, qui n'avait peut-être pas été programmée sur la meilleure scène, c'était au tour du crooner Michael Bublé de venir faire son tour de charme. Alors qu'en coulisses, les complexes négociations entre la gérance de l'artiste et les organisateurs du Festival achoppaient, notamment en ce qui a trait à la prise de photos qui a été refusée à tous les médias, sur scène, ce fut une autre histoire.

Après s'être laissé désirer une quinzaine de minutes, le chanteur a fait son entrée en scène sur le coup de 21 h 45, porté par la musique d'un orchestre d'une vingtaine de personnes qui l'accompagnait. Et c'est sur « Feeling Good » et « Haven't Met You Yet » que le séducteur a choisi de lancer son « orgie », comme il l'a lui-même présentée. « Votre homme est ici », a-t-il clamé à la foule réjouie, qui espérait une soirée généreuse. Et ce fut le cas, alors que les succès se sont enchaînés sans temps morts, avec le public devenu chorale à ciel ouvert.

L'interprète à la voix dorée y est allé d'un ingénieux mariage de ses propres chansons et de reprises de classiques du répertoire de charme, comme il le fait si bien depuis toutes ces années d'une carrière prospère. Tout en chantant, Bublé visitait ses fans qui entouraient une passerelle installée pour l'occasion au parterre, tout en multipliant les pas de danse et les bains de foule.

« Je ne pourrais être plus fier de mes racines, je suis le mec le plus patriotique qui soi », a lancé le chanteur avant de se lancer dans son plus grand succès, « Home », alors que les cellulaires formaient un tapis de lumière. C'était avant l'entrée en scène, en surprise, de notre chère Roxane Bruneau qui est venue contribuer à l'un des plus beaux moments du spectacle.

Des reprises des Bee Gees, de Van Morrison, Eddy Arnold et Barry White étaient notamment au programme pour la deuxième partie du spectacle qui s'est déroulée dans la plus grande complicité, sous un ciel idéal. Un répertoire « sexy » parfait pour « faire des bébés », tel que décrit par la tête d'affiche qui a toujours un humour aussi espiègle.

Michael Bublé a confirmé préparer un nouvel album à saveur country pour ses adeptes, avant de se lancer dans un medley, guitare à la main, sur les succès d'Elvis « Trouble », « Burning Love » et « Can't Help Falling In Love », pluie de confettis à l'appui. Il conservait deux classiques pour sa grande finale avec pyrotechnie, « Cry Me a River » et « You Were Always on My Mind », livré avec toute la prestance qu'il fallait. Personne n'était déçu en quittant les plaines ce dimanche soir, après ces retrouvailles avec l'irrésistible chanteur canadien, très généreux, qui a encore une fois réussi sa grande séduction.

Veuillez noter qu'aucun média n'a eu l'autorisation de photographier Michael Bublé ce dimanche au FEQ.

Voici la liste des chansons interprétées par Michael Bublé ce dimanche 12 juillet 2026 au Festival d'été de Québec :