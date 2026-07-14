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Koriass et FouKi allument la flamme pour une soirée de rap historique au FEQ

« Merci de venir vivre ce moment historique pour le rap avec nous. »

FEQ 2026
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Malgré un ciel gris et incertain, les Festivaliers n'ont pas reculé devant l'invitation des organisateurs à venir célébrer le rap québécois dans un spectacle événementiel, voire historique, regroupant près d'une vingtaine d'artistes d'ici, ce lundi 13 juillet au Festival de Québec.

Pour lancer les festivités, on avait confié la première partie à Sensei H, jeune artiste de la relève, elle-même de Québec, qui a habilement déversé son flow sur les plaines, attirant l'attention avec ses rythmes et ses textes accrocheurs.

La deuxième partie avait été confiée, à juste titre, à Koriass et FouKi qui ont littéralement mis le feu aux poudres, en mélangeant leurs répertoires respectifs avec une énergie explosive et en invitant le parterre dans la fête.

« Merci de venir vivre ce moment historique pour le rap avec nous », a lancé Koriass à la foule enjouée, prête à célébrer. Dédiés à un spectacle pur divertissement, les deux artistes ont aligné les hits sans répit (voir la setlist ci-dessous), tout en animant le public qui en demandait plus. Quelques invités se sont joints au party - St-Prince, Alicia Moffet et Jay Scøtt - pour un résultat d'autant plus jubilatoire.

La table était mise, et bien mise, pour une grande soirée de rap queb, devant un public gonflé à bloc et prêt à accueillir Souldia pour ses premières Plaines d'Abraham en tête d'affiche. C'est officiel, le duo Koriass et FouKi sera dorénavant notre remède contre la morosité! On en aurait définitivement pris plus!

Nos impressions et nos photos sur le spectacle de Souldia qui suivait sont ici.

Sensei H, Koriass et FouKi lancent la soirée de rap queb au FEQ

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Sensei H, Koriass et FouKi lancent la soirée de rap queb au FEQ
Sur la photo : FouKi© Showbizz.net / Élizabeth Lepage-Boily
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Sensei H, Koriass et FouKi lancent la soirée de rap queb au FEQ
Sur la photo : FouKi© Showbizz.net / Élizabeth Lepage-Boily
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Sensei H, Koriass et FouKi lancent la soirée de rap queb au FEQ
Sur la photo : Koriass© Showbizz.net / Élizabeth Lepage-Boily
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Sensei H, Koriass et FouKi lancent la soirée de rap queb au FEQ
Sur la photo : Jay Scott© Showbizz.net / Élizabeth Lepage-Boily

Voici la liste des chansons interprétées par les deux artistes ce 13 juillets 2026 au Festival d'été de Québec :

  • Tout c'qui faut
  • Bénis
  • Lait de chèvre
  • Oui toi + 80's + Bijou
  • Éléphant, Blacklights, Lendemain
  • Léa
  • Pad Solo
  • Still Tippin Freestyle
  • Détour (avec St-Prince)
  • Printemps
  • Ciel (avec Alicia Moffet)
  • Matusalem (avec Jay Scøtt)
  • Copilote (avec Jay Scøtt)
  • Enfants de l'asphalte
  • Cinq à sept
  • Gayé
  • Slap

Mentionné dans cet article

Photo de Koriass
Koriass
Photo de FouKi
FouKi

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