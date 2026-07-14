Koriass et FouKi allument la flamme pour une soirée de rap historique au FEQ

Malgré un ciel gris et incertain, les Festivaliers n'ont pas reculé devant l'invitation des organisateurs à venir célébrer le rap québécois dans un spectacle événementiel, voire historique, regroupant près d'une vingtaine d'artistes d'ici, ce lundi 13 juillet au Festival de Québec.

Pour lancer les festivités, on avait confié la première partie à Sensei H, jeune artiste de la relève, elle-même de Québec, qui a habilement déversé son flow sur les plaines, attirant l'attention avec ses rythmes et ses textes accrocheurs.

La deuxième partie avait été confiée, à juste titre, à Koriass et FouKi qui ont littéralement mis le feu aux poudres, en mélangeant leurs répertoires respectifs avec une énergie explosive et en invitant le parterre dans la fête.

« Merci de venir vivre ce moment historique pour le rap avec nous », a lancé Koriass à la foule enjouée, prête à célébrer. Dédiés à un spectacle pur divertissement, les deux artistes ont aligné les hits sans répit (voir la setlist ci-dessous), tout en animant le public qui en demandait plus. Quelques invités se sont joints au party - St-Prince, Alicia Moffet et Jay Scøtt - pour un résultat d'autant plus jubilatoire.

La table était mise, et bien mise, pour une grande soirée de rap queb, devant un public gonflé à bloc et prêt à accueillir Souldia pour ses premières Plaines d'Abraham en tête d'affiche. C'est officiel, le duo Koriass et FouKi sera dorénavant notre remède contre la morosité! On en aurait définitivement pris plus!

Nos impressions et nos photos sur le spectacle de Souldia qui suivait sont ici.