Consécration pour Souldia au Festival d'été de Québec

Québec, je l'aime d'amour avec mon coeur, pis ce soir, je suis en train de réaliser un rêve de gamin.

Il y a de ces événements qui revêtent une symbolique plus importante que ce que l'on peut croire au premier abord. La carte blanche de Souldia, ce lundi sur la scène Bell du Festival d'été de Québec, en fait partie.

Après avoir connu des années sombres, dans les ruelles de Limoilou, Kevin Saint-Laurent, alias Souldia, a opéré un virage à 180 degrés, reprenant sa vie en main pour se consacrer à sa passion pour la musique. La suite se passe d'explication, alors que celui-ci a gravi les échelons, un par un, adepte après adepte, consignant habilement dans ses écrits ses expériences vécues, pour devenir l'artiste bien-aimé que l'on connaît aujourd'hui.

C'était donc tout à fait légitime qu'on lui offre ENFIN la grande scène du Festival d'été de Québec, en compagnie de ses complices de longue date, qui ont contribué avec lui à l'essor fulgurant du rap québécois, trop longtemps mésestimé dans l'industrie musicale d'ici. Avant même son entrée en scène, ses fans au parterre scandaient son nom, impatients de découvrir le généreux programme de deux heures organisé pour l'occasion.

Ce fut un départ canon pour le p'tit gars de Limoilou revenu à la maison, devant une foule complètement fan devenue chorale dès les premières minutes. « J'y crois même pas moi-même » sont les premiers mots qu'il a lancés à son public, nous donnant au passage quelques frissons. « Ce soir, c'est pas Souldia qui est ici, c'est Limoilou », s'exclamait-il ensuite sous les acclamations du parterre.

Pour sa soirée aux allures gargantuesques, on avait donné au rappeur les moyens de ses ambitions, ce qui lui a permis de livrer un spectacle ambitieux, voire fascinant, alliant projections, éclairages impressionnants et pyrotechnie, en plus de pouvoir inviter plusieurs de ses amis - Koriass, Jay Scøtt, Fléau Dicaprio, Die-On, Rymz, Roxane Bruneau, Lost, White B, MB, Loud, FouKi, Manu Militari et Marième -, tous des figures marquantes de la culture d'ici, pour des retrouvailles explosives.

Souldia a entrepris de faire honneur à son répertoire des 20 dernières années, pigeant allègrement dans ses nombreux albums au bonheur de ses adeptes de la première heure. L'artiste a donc aligné les succès (voir la setlist ci-dessous) avec une impétuosité contagieuse, dans une atmosphère fracassante, digne des plus belles histoires sur les plaines du Festival d'été de Québec.

Je voudrais dédicacer la prochaine à toutes les mamans qui sont ici. La mienne aurait capoté, je vous jure, elle aurait halluciné de me voir ici ce soir.

Il y avait quelque chose de très émouvant dans ces retrouvailles historiques orchestrées ce lundi au FEQ, alors que nous avons pu voir le Phénix renaître de ses cendres sous nos yeux, dans ses quartiers, devant ceux et celles qui l'aiment et qu'il aime. Une symbolique qu'on pouvait difficilement oublier et qui a rendu l'expérience plus grande qu'elle-même. Une occasion unique de tous se remémorer que la deuxième chance est toujours possible et qu'elle peut même être franchement belle. Merci Souldia pour cette soirée mémorable!

Merci pour ce moment incroyable que je n'oublierai jamais!