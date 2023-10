« Je me sentais petit dans mes souliers » : Mario Pelchat se confie sur son expérience de répétitions de Parapapam

On apprenait il y a quelque temps déjà l’association de Mario Pelchat et Patrick Bruel dans un nouveau projet musical. Cette semaine, lors d’une conférence de presse, on dévoilait les talents qui se joindront à eux dans Parapapam, un concert de Noël qui revisite de grands classiques.

Il s’agit de deux chanteurs lyriques, Vladimir Korneev et Marie-Josée Lord. Le quatuor, aux talents très complémentaires, accompagné de l’Orchestre philharmonique de Montréal et de 60 choristes, couvrira un vaste éventail de chansons des fêtes, de « Petit Papa Noël » à « Minuit Chrétien ». Un spectacle émouvant qui stimulera la nostalgie des petits et des grands.

Découvrez une galerie photo exclusive ci-bas.

En entrevue avec Marie-Josée Lord, elle se confie sur l’importance qu’elle accorde à la période des fêtes.

Je trouve que c’est le temps de manifester encore plus l’amour et de s’occuper d’autrui. Pour nous les artistes, on a l’occasion de le faire via la musique. Les concerts de Noël, ça rappelle les moments marquants… C’est les rassemblements, les repas, les festivités et le recueillement.

Sa chanson favorite de la soirée ? « Noël à Jérusalem, que Mario va chanter ! », nous révèle-t-elle.

Outre ces festives représentations, elle est à l’heure actuelle en tournée avec son spectacle Les chants de mon pays.

Pour Mario Pelchat, qui a commencé à chanter dans les églises et qui a rejoint la chorale avec sa famille au Lac-Saint-Jean dès l’enfance, les mélodies de Noël ont toujours eu une place importante dans sa vie.

« À la maison, maman faisait l’arbre de Noël le 1er décembre et elle le défaisait à ma fête, le 1er février, c’était une amoureuse de Noël ! », se remémore Mario avec émotion. Pour le chanteur, qui a récemment perdu sa mère, interpréter ces classiques et continuer de faire vivre la tradition, tant par la chanson que par la cuisine à la maison, par exemple, est d’autant plus significatif.

Il se dit également très heureux de la dynamique musicale créée entre les deux artistes pop et les deux voix lyriques qui se produiront ensemble sur scène.

Au début, quand on a répété, je me sentais un peu petit dans mes souliers. J’ai une grande admiration pour eux deux, mais finalement je me rendais compte que nos voix, ça marche ensemble. On se respecte aussi et ça paraît ! On est contents de partager ça ensemble.

Bien occupé, il débutait en outre cette semaine son deuxième mandat comme coach à La Voix, alors que les auditions et les tournages sont en cours.

C’est nourrissant de voir des jeunes et moins jeunes qui vibrent d’être là, avec l’envie d’en faire un métier!

On pourra découvrir les talents qui composeront son équipe à l’hiver 2024.

Les représentations de Parapapam auront lieu à la Salle Wilfrid Pelletier du 8 au 10 décembre 2023.