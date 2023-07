Mario Pelchat et Patrick Bruel monteront sur scène ensemble pour un spectacle bien spécial

Du 8 au 10 décembre prochain, Mario Pelchat et Patrick Bruel uniront leur voix dans le spectacle de Noël Parapapam qui revient pour une seconde année. À leurs voix s'ajoutera celle du chanteur d'origine géorgienne Vladimir Kornéev.

L'an dernier, c'était Guylaine Tanguay et Roch Voisine qui en étaient les têtes d'affiche.

La Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts revêtira cette année encore un magnifique décor de Noël pour accueillir ces trois grandes voix de la chanson.

Le trio promet une soirée féerique dans une ambiance solennelle. La magie de Noël sera célébrée à travers trois cultures différentes : les airs slaves, québécois et européens puisés dans un répertoire musical riche en émotions.

Ils seront également accompagnés sur scène de plus de 100 musiciens et choristes, sous la direction du maestro Francis Choinière.

Nous avons pu croiser aujourd'hui Mario Pelchat et Patrick Bruel, qui semblaient de connivence, pour la journée promotionnelle de ce grand spectacle.

Vous pouvez voir nos photos des deux complices ci-dessous.

Les détails et billets pour cet événement unique se trouvent ici.

Notons que dans le même périple au Québec, Patrick Bruel en a profité pour lancer son vin rosé, nommé Augusta en l'honneur de sa mère, dans les SAQ du Québec. Patrick Bruel possède depuis quelques années le domaine de Leos, où il produit plusieurs choses, notamment une huile d'olive qui a souvent été primée pour sa qualité. À ceci s'ajoute la production du vin rosé Leos cuvée Augusta.

Le chanteur lançait en novembre 2022 l'album Encore une fois, dans lequel on peut notamment entendre la pièce « L'institutrice », un hommage touchant à sa mère qui était professeure.

Mario Pelchat, quant à lui, a célébré cette année ses 40 ans de carrière, en plus de remporter la plus récente édition de La voix avec la candidate Sophie Grenier. Il possède également un vignoble, le Domaine Pelchat Lemaître-Auger, où les gens peuvent le rencontrer et où il propose des spectacles avec invité.e.s. L'album et la tournée Comme au premier rendez-vous génèrent beaucoup d'intérêt chez ses très nombreux adeptes.