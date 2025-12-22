Guillaume Lemay-Thivierge écorche Patrick Lagacé dans son spectacle-conférence à guichets fermés

C'était ce dimanche 21 décembre que Guillaume Lemay-Thivierge montait sur scène, à la Salle Jean-Michel-Bergot de l'Académie Ste-Thérèse, pour s'adresser au public qui avait répondu positivement à l'appel pour sa conférence intitulée Sacré Guillaume.

Si les médias n'étaient pas conviés pour cette rencontre, les adeptes de Guillaume, eux, ont répondu présents puisque la salle était comble, si l'on se fie aux images qui circulent en grand nombre sur les réseaux sociaux.

Ce fut donc l'occasion pour l'animateur d'aborder, sans filtre et sans tabous, les dernières années qui ont été difficiles pour lui.

En ce sens, il est évidemment revenu sur l'article paru dans La Presse, qu'il estime être « l'élément déclencheur » d'une tourmente qui l'a plongé dans une profonde dépression.

Dans un extrait publié par un membre du public, on peut le voir écorcher Patrick Lagacé et Hugo Dumas sur scène, les deux journalistes derrière cet article incendiaire, dévoilant que l'animateur refusait de se faire vacciner pendant la crise de la Covid.

D'emblée, on peut comprendre que le « je te pardonne » lancé par Guillaume à Patrick Lagacé dans le cadre d'une entrevue malaisante la semaine dernière au 98,5 FM n'était peut-être pas tout à fait sincère...

Voyez l'extrait ci-dessous.

Avec un ton humoristique, le conférencier a aussi abordé les décisions prises pendant la Covid par les différents paliers de gouvernement. D'autres extraits sont offerts ci-dessous.

Sacré Guillaume, c'était l'occasion unique d'entendre et d'échanger avec Guillaume Lemay-Thivierge sur les idées qui l'animent, mais à la lumière de cette expérience de dimanche, se pourrait-il que le comédien décide d'ajouter des dates à cet événement? C'est à suivre...