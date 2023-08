Festivent 2023 : Walk the Moon se fait rapidement pardonner son retard

Samedi soir, le Festivent de Lévis proposait une soirée dansante à ses festivaliers avec le DJ Robert Robert, le groupe de musique électronique Qualité Motel (projet parallèle de Misteur Valaire) puis la formation de rock indépendant de Cincinnati, Walk the Moon.

Bien que la foule n'était pas extrêmement dense, elle était certainement plus fournie que la veille. Les petites familles s'étaient installées sur des couvertures sur le gazon en attente du succès de Walk the Moon, « Shut Up and Dance ». Évidemment, le groupe a interprété son hit radio à la toute fin de sa prestation.

Heureusement, il y avait tout de même quelque chose à se mettre sous la dent avant cela. D'abord, Qualité Motel et leurs chemises colorées ont bien installé l'ambiance festive désirée. Le groupe, qui était quatre membres plutôt de cinq à Lévis, se démenait sur scène avec un enthousiasme contagieux.

Walk the Moon est embarqué sur les planches vers 22 h 15, donc avec un retard de 45 minutes (!!). Malgré tout, les trois gars se sont rapidement fait pardonner grâce à une énergie débordante et un immense sourire aux lèvres. Ils ont débuté leur concert avec leur deuxième plus grand succès, le single « One Foot », tiré de leur dernier album What If Nothing paru en 2017. Cette première chanson entraînante avait déjà fait taire l'impatience de la dernière heure chez les spectateurs.

Nicholas Petricca avait le diable au corps derrière son clavier. Impossible de ne pas être emporté dans son univers survolté. Même s'il a certainement joué devant de plus grosses foules, lui et ses comparses étaient investis et motivés. Le chanteur a d'ailleurs mentionné être particulièrement heureux d'être de retour au Québec. Il a même pratiqué un peu son français : « Nous vous aimons pour toujours », puis « Lévis, tu es parfait », a-t-il finalement réussi à baragouiner sous les applaudissements de la foule. Le chanteur s'est aussi risqué à une petite course dans l'allée centrale pour aller à la rencontre de son public.

Parmi les autres chansons interprétées au Festivent samedi, on note « Can You Handle My Love », « Tightrope », « Work This Body », « Portugal », « Headphones », puis à la toute fin « Ann Lee ». Walk the Moon a aussi proposé une reprise de « All These Things That I’ve Done » du groupe The Killers, une inspiration pour eux.

Faire oublier si rapidement un retard si long est un bel exploit. Merci à Nicholas Petricca et sa bande qui nous rappellent qu'on peut pardonner bien des incartades si les excuses sont bien faites et senties... 🤷‍♀️