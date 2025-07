Festival d'été 2025 : Avril Lavigne et Simple Plan transportent le public en 2002

L'auteure-compositrice-interprète originaire de Belleville, en Ontario, a proposé ses plus grands succès à une foule dense, composée de beaucoup d'adolescents, mais aussi de nombreux millénariaux nostalgiques. Ses vieux succès, comme « Sk8er Boi », « Here's to Never Growing Up » ou « Complicated », ont été hurlés jusqu'à faire trembler les barricades de la Vieille Capitale.

Simple Plan met toute la gomme

Juste avant l'arrivée de l'icône du pop-rock canadien, Pierre Bouvier et sa bande sont embarqués sur scène avec la fougue qu'on leur connaît. Ils ont enchaîné leurs succès, tels que « I'D Do Anithing », « Welcome to My Life », « Perfect » et « Summer Paradise », au grand bonheur des spectateurs qui, à une certaine époque, ont dansé sur « I'm Just a Kid » en même temps qu'ils rayaient le CD Let Go à force de l'écouter en boucle sur leur discman shockwave.

Confettis, ballons de plage, colonnes de CO2, crowd surfing, mascottes, medley de populaires chansons du début des années 2000 et artiste invitée (comme Marie-Mai était occupée ailleurs, Claudia Bouvette est venue interpréter « Jet Lag » avec eux) : Simple Plan n'a rien négligé pour épater les fans.

Tabarnouche, je capote.

Le chanteur, qui portait une camisole sur laquelle était inscrit « I'm Just an Adult and Life is A Nightmare », n'a pas caché son enthousiasme de se trouver devant une foule frôlant les 80 000 mélomanes. Il en a profité pour parler du documentaire Simple Plan: The Kids in the Crowd, qui sera offert sur la plateforme Prime Video le 8 juillet prochain. D'ailleurs, la mini-série introduira une nouvelle chanson au public, « Nothing Changes », que le groupe a interprété en primeur.

Québec, ce sera une soirée qu'on n'oubliera jamais!