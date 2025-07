Rod Stewart lance la 57e édition du Festival d'été de Québec dans une forme épatante

Ce jeudi, un vent de nostalgie soufflait sur les Plaines d'Abraham de Québec, alors que des dizaines de milliers de spectateurs s'étaient réunis pour accueillir la légende Rod Stewart, après un rendez-vous manqué durant la pandémie en 2020. Du haut de ses 80 ans, l'illustre chanteur londonien n'a visiblement rien perdu de sa superbe et sait comment animer une foule. Voilà pourquoi il a offert un marathon de ses nombreux succès en guise d'introduction à cette 57e édition du Festival d'été, une soirée réussie sous le signe du plaisir et de la bonne humeur.

Après un préambule sympathique de son ami Richard Marx, Sir Rod est entré sur scène à 21 h 30 tapant, vêtu de ses habituels atours flamboyants : dorures, dentelles, perles, léopard, rien n'avait été mis de côté pour l'occasion. Pendant la soirée, le rockeur britannique s'est assuré de séduire son public qui l'attendait depuis longtemps. Armée de sa voix rauque si caractéristique, de ses looks inimitables et d'un sourire charmeur qui a fait sa renommée, la vedette a semblé passer une belle soirée en compagnie de ses adeptes de la Veille-Capitale, sous un ciel qui avait finalement décidé de coopérer.

Voyez nos photos de la soirée ci-dessous.

En première partie, on l'a vu gambader et se déhancher comme un gamin sur scène, alors qu'il alignait les succès comme » Forever Young », « Young Turks », « Maggie May » et plusieurs autres. Fort bien accompagné devant les projecteurs, le rockeur britannique pouvait compter sur ses musiciens d'exception pour en mettre plein la vue et les oreilles, notamment le formidable saxophoniste Jimmy Roberts. Violons, harpe, guitare, basse, batterie, rien ne manquait pour offrir l'expérience totale. Pendant ses changements de costumes, l'interprète laissait le plancher à ses choristes, qui ont su animer la foule avec aisance, notamment avec l'entraînante « Lady Marmelade ».

En seconde partie, on a senti le chanteur un peu plus fatigué et le dynamisme a baissé d'un cran. La voix aussi. Qu'à cela ne tienne, on pouvait très bien comprendre pourquoi et cela ne nous a pas empêchés de chanter à tue-tête les incontournables « Hot Stuff », « Rythm of me Heart » et la plus connue, « Da Ya Think I’m Sexy? ». La soirée s'est prolongée pour quelques chansons supplémentaires, histoire de graver officiellement ces retrouvailles musicales dans le coeur des mélomanes de Québec. Les Festival d'été de Québec 2025 est officiellement lancé!