FEQ 2023 : Lana Del Rey crée l'émerveillement, malgré son retard

* À noter que les médias québécois n'ont pas eu l'autorisation de prendre des photos de la performance de Lana Del Rey.

Après Pitbull, qui a mis le feu aux poudres vendredi, les mélomanes de Québec ont eu droit à un style beaucoup plus planant le lendemain.

C'est l'excellent chanteur torontois Allan Rayman qui a lancé la soirée. Il a réussi avec sa présence habitée et son habile mélange des genres (folk, soul, R&B) a hypnotisé la foule. Rarement les spectateurs ont été aussi attentifs lors d'une première-première partie. Définitivement, une découverte pour plusieurs festivaliers.

Puis, à 20 h tapant, les membres du groupe The War on Drugs se sont emparés de la scène des Plaines D'Abraham. Leur rock alternatif n'était pas tout à fait dans le même registre que la tête d'affiche de la soirée, Lana Del Rey, mais il y avait tout de même une certaine cohérence, notamment dans la mélancolie, que les fans de l'auteure-compositrice-interprète américaine ont eu l'air de comprendre et d'apprécier.

Les Plaines se sont remplies lentement, mais sûrement, jusqu'à obtenir un site bien garni - sans afficher complet - pour l'arrivée de la diva américaine. Elle a été accueillie avec excitation et fébrilité par ses nombreux fans québécois, malgré ses (longues) vingt minutes de retard. Disons quand même que son décor était plus complexe à installer que ceux des autres artistes qui l'ont précédée sur cette même scène depuis dix jours. En plus d'un ensemble d'éclairages complexes, des arches ornées de draps blancs, un escalier, un piano, des balançoires et même un arbre ont dû être complétaient son attirail.

Lana Del Rey est débarquée sur scène dans une robe en dentelle blanche et coiffée d'une couronne scintillante. L'Américaine a lancé le spectacle avec « A&W », une pièce tirée de son plus récent album studio, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, pour enchaîner avec la chanson thème du film The Great Gatsby de Baz Luhrmann, « Young and Beautiful », que le public a entonné avec elle. Ses danseuses ont installé une traîne à sa robe pour ensuite la soulever dans un geste élégant. Avec le vent qui la faisait valser, c'était somptueux.

Rapidement, elle s'est adressée à la foule, face à laquelle elle ne pouvait cacher son émerveillement. Elle a mentionné venir de près de Québec, à à peine 3 h 30 de route vers le Sud. Elle a aussi remercié ses fans d'avoir participé à son succès.

La mise en scène du spectacle de Lana Del Rey n'était pas modeste, au contraire. Par exemple, pendant une pièce, elle se faisait coiffer, puis, au cours de la suivante, elle créait un carrousel de tissus avec ses danseuses, et c'est sans parler des chorégraphies langoureuses qu'elle exécutait avec elles. Sa voix puissante résonnait aux quatre coins des Plaines, créant l'émerveillement chez ses fans. Certains d'entre eux ont même eu droit à une petite visite de la part de leur idole alors qu'elle est courageusement descendue dans la foule pour serrer des mains, prendre des photos et même échanger quelques mots.

Heureusement, on ne lui a pas coupé le sifflet à 23 h (comme s'est arrivé au festival Glastonbury récemment), heure normale du couvre-feu. On a donc pu apprécier ses plus grands succès, « Summertime Sadness » et « Video Games », offerts à la toute fin de la représentation.

On peut dire que la star américaine a répondu aux attentes de ses fans en leur offrant émotion et créativité.