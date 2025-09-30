Accueil
Découvrez le nouveau projet de Serge Denoncourt

Un projet de grande envergure.

Hair - La comédie musicale en répétitions
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Nous apprenons ce mardi que Serge Denoncourt signera la mise en scène de la création théâtrale Le comte de Monte Cristo.

Avec pas moins de 17 comédiens sur scène, cette production d'envergure fera résonner toute la force et la complexité de l'oeuvre mythique d'Alexandre Dumas.

L'histoire raconte le destin d'Edmond Dantès, jeune marin trahi, accusé à tort et emprisonné pendant quatorze ans au Château d'If. Parvenu à s'évader, il découvre un trésor caché, se forge une nouvelle identité et revient pour confronter ceux qui ont détruit sa vie. Le Comte de Monte-Cristo est une épopée où la souffrance engendre le courage, où le courage forge la patience, et ou la patience mène, enfin, au triomphe de la justice.

La distribution sera dévoilée sous peu.

La pièce sera présentée à la Salle Pierre-Mercure du 26 juin au 11 juillet 2026.

Rappelons que nous pouvons voir Serge Denoncourt actuellement en tant que juge à Quel talent! Il a d'ailleurs été particulièrement intransigeant envers plusieurs participants cette année, dont celui-ci, à qui il a offert son commentaire le plus dur de la saison.

