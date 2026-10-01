Claude Bégin abandonne ce projet pour des raisons familiales : il s'exprime

Claude Bégin fait une annonce importante sur ses réseaux sociaux, en annonçant qu'il doit quitter la distribution de la comédie musicale Grease, dans laquelle il devait jouer Danny Zuko, pour des raisons familiales.

C'est avec le coeur gros qu'il fait cette annonce, un deuil professionnel d'un côté, mais une décision sensée pour sa famille de l'autre.

Il écrit : « Aujourd’hui, je dois vous annoncer que je ne pourrai pas poursuivre avec la comédie musicale Grease.

Tout au long de ma carrière, dans notre précieux milieu artistique du Québec, j’ai appris à y évoluer avec reconnaissance à travers les multiples projets et défis, à saisir les belles opportunités et à comprendre la chance que j’ai eue tout au long de mon parcours. Comme l’honneur qu’on m’a fait en me confiant le rôle de Danny.

Mais tranquillement, j’ai compris que cette fois-ci, le vrai défi était ailleurs.

Au fil des dernières semaines, la situation familiale a évolué et nous avons dû faire face à une réalité plus éprouvante à la maison. Dans ce contexte, la charge et l’engagement que demande le projet sont devenus difficiles à concilier. J’ai donc dû prendre une décision qui me permette d’être pleinement présent auprès de ma famille et de prendre soin de ce qui en a besoin en ce moment.

Professionnellement, c’est une décision qui a été extrêmement difficile à prendre. Humainement, et comme papa, elle ne faisait aucun doute.

Cette fois-ci, j’apprends à renoncer à une étape qui comptait beaucoup sur le plan de ma carrière pour être présent là où ma famille a besoin de moi. »

Il en profite évidemment pour remercier celles et ceux qui l'ont aidé à prendre cette difficile décision : « Merci sincèrement à toute l’équipe de Grease et d’Entourage pour leur compréhension, leur bienveillance et leur soutien dans cette décision. »

Voyez sa publication complète ci-dessous.

C'est le comédien Philippe Scrive, qu'on peut notamment voir dans Antigang dans le rôle de Noah Murphy, qui lui succède pour incarner Danny Zuko sur scène.

Philippe se joint donc à Éléonore Lagacé et Claudia Bouvette, qui se partageront en alternance les rôles de Sandy et Rizzo, Mathieu-Philippe Perras (Kenickie), Alice Déry (Frenchy), Julie Ringuette (Miss Lynch), Joël Legendre (Johnny Casino et Teen Angel) et plusieurs autres.

Le spectacle de grande envergure, mis en scène par Alexis Pitkevicht, sera présenté à l’Espace St-Denis de Montréal dès le 11 décembre.

Représentations

À l’Espace St-Denis de Montréal du 11 décembre 2026 au 3 janvier 2027

Au Théâtre du Casino Lac-Leamy de Gatineau du 8 au 18 juillet 2027

À la Salle Albert-Rousseau de Québec du 6 au 21 août 2027