On apprend aujourd'hui que le classique du théâtre québécois Les Voisins, qui a été créé en 1980 par la plume de Claude Meunier et du regretté Louis Saïa, sera de retour sur les planches québécoises en 2027. À l'approche de son 50e anniversaire de création, on fait appel à une nouvelle distribution toute étoile, avec à sa tête dans le rôle de Bernard, le courtier d'assurances et banlieusard par excellence, nul autre que Patrice L'Écuyer.

« Pour souligner un anniversaire aussi important, nous voulions frapper un grand coup en réunissant une distribution exceptionnelle. Et je dois dire que le résultat dépasse toutes nos attentes! », soulignait Mario Provencher, président et fondateur de Monarque Productions, qui lance cette nouvelle édition.

Parmi les noms qui s'approprieront les riches personnages de cette savoureuse comédie, Tammy Verge et Maude Guérin partageront par alternance le rôle de Jeanine, l'épouse de Bernard, qui tente toujours de préserver les apparences. Georges, le voisin denturologue très enthousiaste de Bernard, sera interprété par trois grands comédiens, soient Pierre-François Legendre, Jean-Michel Anctil et Antoine Vézina. Brigitte Lafleur, Rémi-Pierre Paquin, Mario Jean, Norman D'Amour et Marie Soleil Dion seront notamment de la partie pour vous offrir un moment de pur délice, où le rire est garanti.

Quant à la mise en scène, elle sera assurée par le très talentueux André Robitaille.

Cette tournée-anniversaire fort attendue débutera dès l'été 2027 et se poursuivra jusqu'en 2030, marquant ainsi les 50 ans de la création de l'oeuvre! Des représentations sont prévues cet été dans les villes de l'Assomption, Québec, Drummondville, Brossard et Saguenay.

Les billets seront mis en vente dès demain. Pour vous en procurer, c'est ici.