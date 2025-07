Bruno Pelletier part en tournée avec son amoureuse

De passage à Bonsoir bonsoir mercredi soir en direct, Bruno Pelletier a révélé qu'il se lançait bientôt dans une nouvelle tournée acoustique intitulée « 3 et moi ».

Bruno Pelletier y proposera des versions dépouillées de ses plus grands succès et de chansons coups de coeur, choisies pour leur résonance particulière dans son parcours personnel.

« C'est une espèce d'histoire de famille. Quelque chose de bien smooth, bien relax. On part en vanette et on est comme dans le temps. Et ce n'était pas ça avec Miserere [NDLR : sa précédente tournée], c'était le 45 pieds loadé avec plusieurs vans pour les équipes de techniciens, alors je voulais revenir à quelque chose de plus petit et plus simple », confiait-il à Jean-Sébastien Giard.

Dans ce nouveau spectacle, il sera accompagné sur scène par ses deux amis de longue date Martin Bachand et Claude Pineault, ainsi que par son amoureuse, la chanteuse Brigitte Marchand.

Voyez une photo du quatuor et de cette dernière ci-dessous.

Précisons que Brigitte Marchand est la mère de l'influenceuse Gloria-Bella.

Découvrez toutes les dates des prochaines représentations de « 3 et moi » ici.