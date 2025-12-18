Accueil
Bonne nouvelle pour le gagnant de Quel talent! Jerry Tremblay

Ça promet!

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Après nous avoir séduits et fait rire dans la plus récente saison de Quel talent!, qu'il a remportée haut la main, Jerry Tremblay s'apprête à nous faire revivre sa maestria comique dans un tout nouveau spectacle intitulé judicieusement Searching for Love.

Le spectacle sera présenté lors de la prochaine édition du festival Montréal Complètement Cirque! Il est attendu au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis du 3 au 9 juillet 2026 et les billets sont disponibles dès aujourd’hui en prévente aux membres de la TOHU et de l’Espace St-Denis, et à compter de demain, 19 décembre, au grand public.

Searching for Love se présentera comme un cocktail explosif de cirque et d’humour croustillant, offrant une plongée à la fois hilarante et touchante dans les réalités parfois absurdes de la quête amoureuse des cœurs désespérés. C'est tout Jerry Tremblay ça!

Voyez un aperçu ci-dessous.

Il s'agit d'une idée originale Maxime Poulin, l'artiste derrière Jerry Tremblay, et d'une mise en scène de Maxime Poulin et Myriam Sutton. La direction artistique est quant à elle assurée par Catherine Vallières.

Serez-vous au rendez-vous?

Apprenez-en plus sur le talentueux interprète de Jerry Tremblay ici.

Informations complémentaires

