Bodyguard : Pour l'amour de la musique

Après son lancement au St-Denis à Montréal au printemps dernier, voilà que la troupe de la comédie musicale Bodyguard s'installe au Théâtre Capitole jusqu'à la mi-août. Ce jeudi soir avait lieu la première médiatique du spectacle, mis en scène par Joël Legendre.

Pas de doute, les fans de Whitney Houston seront comblés par cette proposition énergique et éclatante dans laquelle on peut entendre, en plus des chansons du film original, des pièces cultes du répertoire de la diva américaine, comme « One Moment in Time », « Greatest Love Of All » ou encore « I Wanna Dance With Somebody ». Les splendides costumes scintillent sous les lumières des projecteurs, les chorégraphies, rythmées, accompagnent dignement les performances musicales et les écrans nous transportent efficacement d'un lieu à un autre de façon fluide.

Par contre, on ne peut faire fi du fait que le récit a été relégué au second plan. Les tableaux défilent de manière particulièrement expéditive, laissant peu de temps aux acteurs principaux pour développer une chimie, entre eux et avec le public. Ceux qui ne sont pas familiers avec le long métrage de 1992 ne saisiront pas tout à fait les nuances de cette histoire d'amour et, au contraire, ceux qui l'ont vu des dizaines de fois seront parfois agacés par les raccourcis et les libertés pris par la comédie musicale.

Si on aurait espéré ressentir davantage de magnétisme entre les deux protagonistes, Jennifer-Lee Dupuy et Frédérick De Grandpré s'acquittent honorablement de leur tâche. Dupuy brille grâce à sa voix puissante alors que De Grandpré fait un garde du corps droit et rigoureux plutôt convaincant. Joël Legendre a choisi d'apporter une touche d'humour à sa version du Bodyguard qui passe notamment à travers le personnage du relationniste de presse maniéré, joué avec brio par Matthieu Lévesque. Maëva Grelet interprète, pour sa part, la soeur de l'héroïne. La jeune autrice-compositrice-interprète que le public a découverte à Star Académie se démarque au sein de cette petite distribution. Elle est on ne peut plus attachante.

Heureusement, les chansons de Whitney Houston sont restées intactes, aucune traduction ne vient contaminer l'expérience. La version québécoise de Bodyguard aurait certainement pu être plus spectaculaire, mais cette mouture, montée assez hâtivement, est tout à fait respectable et saura faire plaisir à un très large public. Même si la comédie musicale présente des défauts évidents, il est bien difficile de bouder son plaisir. En se disant qu'il s'agit d'un spectacle musical avant tout, on risque moins d'être irrité par les écarts narratifs.