André Robitaille jouera pour la première fois au théâtre avec sa fille

Qui n'a encore jamais joué au très populaire jeu de société britannique CLUE ou vu son adaptation cinématographique sortie en 1985? Figurez-vous qu'Encore Spectacle et Juste pour rire ont eu la brillante idée d'en faire une adaptation théâtrale qui mettra en scène une distribution tout à fait impressionnante à l'été 2027.

André Robitaille incarnera l'illustre Colonel Moutarde, Pierre Brassard portera le noeud papillon du Professeur Plum, Cynthia Wu-Maheux, Sophie Cadieux et Sandrine Bisson chausseront respectivement les talons hauts de Miss Scarlett, Mme White et Mme Peacock, Vincent Léonard se transformera quant à lui en M. Green, tandis que Marc St-Martin revêtira les habits du majordome. S'ajouteront aussi des domestiques qui seront joués par Philippe Robert, Marie-Ève Trudel et Lili Francke Robitaille (voir sa photo ici). On peut voir cette dernière présentement dans la série Dumas et il s'agit de la fille de Martine Francke et André Robitaille.

Showbizz.net s'est entretenu hier avec ce dernier qui était absolument ravi de monter sur scène pour la première fois avec sa progéniture. « Moi, j'adore ça! Quelle belle idée! Elle-même aussi, on était encore ensemble ce matin. On se disait combien on a hâte et combien ça va être le fun. »

On est chanceux de pouvoir partager ce projet-là! C'est un souvenir à vie.

Rappelons que le père et sa fille s'étaient déjà donné la réplique au petit écran, il y a plusieurs années, dans la série 30 vies. « Elle était toute petite, elle faisait l'amie de ma fille. Puis là où elle est rendue dans sa carrière, c'est la première fois qu'on joue ensemble. C'est comme un voyage, un show de théâtre. Je suis content qu'elle rencontre cette troupe-là aussi, ces actrices, ces acteurs-là, que j'apprécie. »

Ça ajoute à la beauté et à l'excitation du projet.

Le concept est effectivement très emballant. Les personnages tous très colorés se retrouvent cloîtrés à l'intérieur d'un manoir isolé. La lumière s'éteint soudainement et l'hôte de la soirée est assassiné. À travers des répliques sanglantes et une paranoïa grandissante, chaque invité rejette la faute sur l'autre en attendant la police. Qui est vraiment responsable du meurtre? Quelle a été l'arme du crime?

Ce qu'il y a de particulier dans cette mise en scène signée Charles Dauphinais (La comédie musicale Titanique), c'est que le spectacle sera interactif, puisque le public aura un rôle à jouer en tentant de trouver le coupable. « Le public va tripper parce qu'il participe aussi avec nous. On va se préparer à toute éventualité aussi. On ne peut pas improviser pur. Il faut préparer chaque porte de sortie. Et ça va faire partie de nos répétitions. »

Ça fait que le show va être solide tout le temps, jusqu'à la fin, à cause du travail qu'on va y avoir mis.

Saurez-vous découvrir qui est le coupable? La comédie noire CLUE sera présentée à compter du 9 juillet 2027 au Théâtre Lionel-Groulx à Ste-Thérèse. Pour vous procurer des billets, c'est par ici.