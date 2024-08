Alex Perron et Marcel Leboeuf formeront un duo unique

Le producteur Tandem annonce aujourd’hui le nom des artistes qui prendront part à l’adaptation québécoise de La cage aux folles présentée au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis dès le 3 octobre prochain.

Ainsi, l'on apprend que Marcel Leboeuf et Alex Perron camperont respectivement Georges et Albin, le célèbre couple et tenanciers du cabaret de danseurs travestis appelé « La Cage aux folles ».

Leur existence paisible sera chamboulée lorsque le fils de l’un d’eux apprend à son père qu’il va se marier avec la fille d’un politicien ultraconservateur.

Timothée Galais-Bayonne, Guillaume Borys, Delphine Morissette, Geneviève Brouillette, Stéphan Allard et Annie Brocoli complètent la distribution.

Pour compléter le topo, la production a demandé à Rainbow, Michel Dorion, Tracy Trash et Nana d'inviter le public avant la pièce et lors de l’entracte à participer à un spectacle de drag queens avec la crème de la crème des divas. Une belle idée!

Sur ses réseaux sociaux, Alex Perron a écrit : « Une fois de temps en temps, la vie nous pitch une grosse surprise qu’on espérait, mais qu’on attendait pas forcément… Cette surprise est venue sous la forme d’un appel de Joël pour m’offrir le rôle de Albin dans « La cage aux folles » ! Un cadeau de fou ! Une distribution parfaite ! Le plaisir de travailler en gang à monter un show mémorable! Ça sent déjà le gros fun à plein nez ! Je pince mes fausses fesses pour être sûr que c’est bien vrai »

Les billets sont en vente ici.

L'adaptation québécoise de la pièce est signée Sylvain Larocque et Joël Legendre, tandis que ce dernier sera aussi à la mise en scène.

Voyez les deux acteurs principaux dans leurs costumes sur l'affiche ci-dessous. Quasiment méconnaissable, vous ne trouvez pas?