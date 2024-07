William Cloutier frappe dans le mille avec « Ta bouche »

Alerte à la nouveauté! Le lauréat de Star Académie 2021 offrait cette semaine à ses fans une proposition inattendue et complètement captivante. Le simple, « Ta bouche », dont chaque parole est une ode à la passion, dévoile bien la versatilité dont sait faire preuve William Cloutier dans ses styles musicaux.

En entrevue, le chanteur explique que ce titre fera partie de son second album en préparation. Déjà huit pièces, encore embryonnaires, ont été créées.

Si son premier album se voulait une voix qui soulève et fait lumière sur certains enjeux, un romantisme plus assumé est à prévoir pour cette nouvelle compilation.

« Ça va aussi avec mon univers musical, le côté un peu Bruno Mars », raconte le jeune père de famille à la carrière fleurissante. « Il y en a qui me font la blague : "Ça va, Christina Aiguillera?", mais je suis comme... C'est exactement ça! J'en veux, des chansons de même. Je trouve que la musique est beaucoup au rap et au slam depuis quelques années, moins aux chansons qui permettent de faire des envolées vocales ou justement des fioritures ou des vibes à l'américaine. »

Ses inspirations? Le début des années 2000. « On écoutait Musique plus. On écoutait Justin Timberlake. On écoutait Black Eyed Peas. On écoutait Fergie. On a découvert Lewis Capaldi un peu après. J'assume pleinement ça. Toutes les époques Britney, Beyoncé. Je me dis pourquoi pas en français? Pourquoi pas encore? »

Rappelons que William s'est envolé vers la France peu après ses engagements avec Star Académie pour interpréter le rôle prisé de Johnny Rockfort dans Starmania et partage son temps entre Paris et sa résidence de Drummondville depuis. Un sacrifice pour la jeune famille, certes, mais un sacrifice rempli d'opportunités.

Ce personnage légendaire, qu'il interprète depuis des mois dans l'opéra-rock a aussi nourri la créativité de l'artiste. « Ta bouche, le thème de l'amour passionnel, le coup de foudre, l'amour brûlant qui donne envie de quasiment commettre un crime, de voler une voiture et de s'enfuir avec la personne parce qu'elle te fait trop tripper, bin... C'est un peu quelque chose que je retrouve dans mon personnage de Johnny. »

Cet amour brûlant, presque nocif, presque toxique, voire dangereux, c'est un peu ça que ça dépeint ma chanson. C'est un gars qui est fou amoureux de l'autre et qui va tout faire pour que cet amour-là fonctionne ou en tout cas, du moins, il va l'essayer.

Bien que la passion sera un thème guidant dans cet album, c'est de l'amour sous toutes ses possibilités dont il sera question. L'amour de soi, l'acceptation y compris. Découvrez dans ce texte l'extrait d'un autre titre qu'il a débuté pour cet album, une pièce pour laquelle le public a été invité à participer.

Avec son ami Benjamin Nadeau comme co-auteur, lui aussi musicien et ex-candidat de Mixmania, c'est un album plus dansant qui se prépare. « Je vais pouvoir m'éclater ! », se réjouit le chanteur, en réalisant que des pièces plus bonbon comme « Ce soir, je dors », sont aussi bien reçues que ses balades, pour lesquelles le public le connaît au préalable. On peut ainsi s'attendre à un virage pop et festif pour la suite.

Le chanteur souhaite aussi venir à la rencontre de sa communauté québécoise avec une tournée solo qui célébrerait ses deux premiers albums. « Je ne suis pas rassasié. C'est sûr que je vise ça en priorité ici! »

Découvrez « Ta bouche », un ver d'oreille assuré, dans le lien ci-bas.