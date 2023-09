William Cloutier dévoile des images de son mariage de son nouveau vidéoclip

Une semaine après avoir célébré son union avec sa conjointe de longue date, Sara Dagenais, le chanteur William Cloutier dévoile le vidéoclip de sa chanson « S'aimer plus fort », dans laquelle il dévoile des images exclusives de son mariage.

Les amoureux y sont absolument magnifiques, dans leurs habits tout blancs.

Voyez le vidéoclip ci-dessous.

Les paroles vont comme suit :

Alors que les étoiles offrent mille versions

Je n’ai connu que toi, suis-je vraiment le bon

Avec ces gens qui s’unissent au gré des saisons

Faut-il qu’on plonge ou bien qu’on songe

À poursuivre

Et si j’en viens à croire qu’on manque d’histoire

Rappelle-moi ô combien j’ai la chance de t’avoir

Et si j’en viens à croire qu’il n’y a plus d’espoir

Rappelle-moi ô combien j’ai la chance de t’avoir

S’aimer plus fort

S’aimer plus fort

Le mariage a eu lieu le 9 septembre dernier à l'Hôtel du domaine à Thetford Mines.

William et sa conjointe forment un couple depuis 10 ans. Ils ont deux enfants, Liam, sept ans, et Éloi, deux ans et demi.

Rappelons que les fiançailles idylliques avaient eu lieu au pied de la tour Eiffel pour les tourtereaux. Rappelez-vous ce moment ici.

William Cloutier fait actuellement partie de la troupe de la comédie musicale Starmania, qui se produit en France.

Celui-ci a remporté Star Académie en 2021, lors de la 6e édition de la compétition musicale.