Vidéo : Les Cowboys fringants ont une pensée pour Karl après leur victoire à l'ADISQ

Dimanche, Les Cowboys fringants ont remporté le Félix de l'album de l'année, succès populaire pour Pub Royal.

Jean-François Pauzé, Marie-Annick Lépine et Jérôme Dupras ont eu une pensée pour leur ami Karl Tremblay, chanteur du groupe décédé en novembre 2023, dans les coulisses du gala.

Voyez-les dans la vidéo en entête.

Précisons que Pub Royal est le dernier album sur lequel on peut entendre la voix de Karl.

C'est une parenthèse qui se ferme sur toutes ces belles années-là.

Découvrez ici tous les gagnants de ce 47e gala de l'ADISQ ici.