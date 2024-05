Un premier album pour Krystel Mongeau de Star Académie

C'est en 2021, après 9 ans d'absence, que Star Académie revenait sur les ondes de TVA. Au menu? Une nouvelle équipe de production, un nouvel animateur , un décor remanié et des candidats prêts à en découdre pour impressionner le public. Au terme de plusieurs semaines de compétition, le grand prix avait été remis à William Cloutier . Puis, l'année suivante avait été tout aussi auréolée de chanteurs vertueux et grandioses de talent, dont une certaine Krystel Mongeau . Avec son registre impeccable et sa personnalité attachante, le public avait ainsi fait d'elle la grande gagnante de l'édition 2022.

Le titre, accrocheur et rythmé, fait référence aux défis et aux situations auxquelles la chanteuse est confrontée depuis sa victoire à Star Académie, dont son quotidien qui a changé du tout au tout.

De l'extase d'une nouvelle vie, l'album témoigne ensuite d'une traversée en des eaux plus tumultueuses pour Krystel, notamment avec « Baby Girl ». Cette chanson, fort touchante et dédiée à sa fille, dénote les mois où la chanteuse fut séparée de son conjoint et de sa progéniture. On vous en parlait ici. En outre, le dernier titre de l'album est nul autre qu'une puissante relecture de « Je ne suis qu'une chanson », le titre qui lui avait permis de rafler les honneurs, lors de la finale de Star Académie en 2022.

Il faut avouer qu'en à peine quelques notes, notre curiosité est piquée pour la suite et que l'album s'avère dès lors un véritable bijou auditif. Avec 10 chansons originales à saveur country, baignées par des tonalités pop somptueuses, voilà la promesse du nouvel album de Krystel Mongeau. Il n'y a pas à dire, ce « nouveau jour » qui se lève pour Krystel Mongeau est brillant et fort prometteur.

« Un nouveau jour » est disponible dès maintenant sur les plateformes d'écoute.