Un extrait très prometteur pour la nouvelle chanson de Romie Lacasse

Romie Lacasse de Star Académie fera paraître un nouveau single le 17 octobre prochain.
En attendant, elle a dévoilé un extrait de la chanson, qui s'intitule « Trop », sur ses réseaux sociaux.
Des images d'elle enfant défilent sur la pièce pop.
« Cette chanson, c’est un câlin à la petite fille que j’étais, celle qui doutait, mais qui rêvait fort », écrit-elle sur Instagram.
Voyez sa publication ci-dessous.
C'est quoi être trop dis-moi
J'pourrais pas changer, tu vois
J'y vais comme ça
