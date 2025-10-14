Un extrait très prometteur pour la nouvelle chanson de Romie Lacasse

Romie Lacasse de Star Académie fera paraître un nouveau single le 17 octobre prochain.

En attendant, elle a dévoilé un extrait de la chanson, qui s'intitule « Trop », sur ses réseaux sociaux.

Des images d'elle enfant défilent sur la pièce pop.

« Cette chanson, c’est un câlin à la petite fille que j’étais, celle qui doutait, mais qui rêvait fort », écrit-elle sur Instagram.

Voyez sa publication ci-dessous.

C'est quoi être trop dis-moi

J'pourrais pas changer, tu vois

J'y vais comme ça

