Un extrait très prometteur pour la nouvelle chanson de Romie Lacasse

Une chanson pop accrocheuse.

Image de l'article Un extrait très prometteur pour la nouvelle chanson de Romie Lacasse
Par Élizabeth Lepage-Boily

Romie Lacasse de Star Académie fera paraître un nouveau single le 17 octobre prochain.

En attendant, elle a dévoilé un extrait de la chanson, qui s'intitule « Trop », sur ses réseaux sociaux.

Des images d'elle enfant défilent sur la pièce pop.

« Cette chanson, c’est un câlin à la petite fille que j’étais, celle qui doutait, mais qui rêvait fort », écrit-elle sur Instagram.

Voyez sa publication ci-dessous.

C'est quoi être trop dis-moi

J'pourrais pas changer, tu vois

J'y vais comme ça

Rappelons que Romie a récemment partagé une adorable photo de couple avec son amoureux, Joël Vogt. Voyez-la ici.

