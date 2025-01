Un événement à ne pas manquer pour les amateurs de Voïvod

Après avoir donné deux spectacles à guichets fermés à la Salle Wilfrid-Pelletier de Montréal, le groupe de métal Voïvod déplacera son concert symphonique du côté de Québec, pour un soir seulement.

En effet, les univers musicaux du métal et du classique brilleront côte à côte, le 4 juin prochain, alors que Voïvod montera sur la scène de la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre en compagnie de l’Orchestre symphonique de Québec, sous la direction de la cheffe Dina Gilbert.

Ensemble, ils revisiteront les titres qui ont façonné le parcours de cette formation mythique.

« Ça reste assez fidèle à ce qu’on fait sur les albums, mais on essaie aussi de trouver des bouts où on peut arrêter alors que l’orchestre continue, quand c’est vraiment épique. Snake peut même chanter avec l’orchestre sans qu’on joue », a notamment mentionné Michel « Away » Langevin au journal La Voix de l’Est.

Les billets pour le spectacle sont disponibles sur le site du Grand Théâtre à compter du 31 janvier, à 10 h. Hâtez-vous!

Voïvod, c’est plus de 40 ans de carrière, 16 albums studio, dont un classé dans le top 100 des meilleurs albums métal de tous les temps par le prestigieux magazine Rolling Stone, des Prix Juno, ainsi que plus de 1000 spectacles à travers la planète et dans les plus gros festivals. Qu’à cela ne tienne, Michel “Away” Langevin, Denis “Snake” Bélanger, Daniel “Chewy” Mongrain et Dominic “Rocky” Laroche ont toujours cette soif d’en mettre plein la vue. Quoi de mieux que d’interpréter les Holographic Thinking ou Astronomy Domine de leur répertoire en version symphonique?

Notez que le groupe planche actuellement sur un nouvel album, qui devrait voir le jour au cours de la prochaine année. Après le succès de l’album Morgöth Tales, qui était en lice dans la catégorie « Album métal/hard de l’année » au dernier gala des Prix Juno, parions que les amateurs seront au rendez-vous!

En plus, nous avons le bonheur de renouer avec le groupe au petit écran, alors que les membres ont fait quelques apparitions dans les dernières semaines, notamment à En direct de l'univers et Tout le monde en parle.