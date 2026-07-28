Marina Orsini fait une confidence sur la vente de billets pour ses spectacles

Lundi soir, en direct à Bonsoir bonsoir, Marina Orsini a fait une confidence à Jean-Sébastien Girard sur ses spectacles musicaux.

« C'est extraordinaire, mais par contre, je vais être très honnête avec vous, c'est difficile. Les spectacles sont difficiles à vendre, c'est difficile de remplir nos salles, puis je le dis parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines dans les médias, puis c'est vrai », a-t-elle admis, humblement.

« Moi, j'aime ça qu'une Marine Orsini le dise. Tu pourrais très bien dire : "Oh, tout va bien, les salles sont remplies" », indique l'animateur.

« Ça va super bien », poursuit la chanteuse. « Moi, qu'il y ait 150 ou 400 dans la salle, je vis le même bonheur. C'est quelque chose, c'est unique dans ma vie, puis je n'oublierai jamais ça. Mais c'est important de le dire, parce que oui, les gens vont dire : "bien, tes salles, elles doivent être pleines!" Eh non, pas pantoute. »

« Est-ce que c'est confrontant quand même? Est-ce qu'on pense que quand on est Marine Orsini, on fait comme d'emblée : les gens vont venir, peu importe la proposition musicale? », s'interroge Jean-Sébastien.

« Moi, je n'ai jamais pris ça pour acquis, puis il ne faut jamais le prendre, peu importe qui on est », répond-elle.

Elle ajoute : « Déjà que c'était audacieux de sortir un album, puis en plus de faire des shows, ça prend du front tout le tour de la tête. Ça fait que c'est vraiment un saut en bungee, et j'avais besoin de vivre ça, puis les gens sont quand même au rendez-vous, puis l'album a été bien reçu. »

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Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.