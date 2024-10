Marie-Annick Lépine monte sur scène pour récolter trois prix pour Les Cowboys fringants

Ce mercredi avait lieu le Premier Gala de l'ADISQ animé par Sarahmée, en direct du MTelus, un événement qui récompense chaque année l'excellence dans l'industrie de la musique. 24 prix ont été remis pendant la soirée, en plus des 23 Félix remis aux artisans de l'industrie.

Pour l'occasion, nombre d'artistes étaient présents, dont plusieurs nommé.e.s

Au cours de la soirée, nous avons été heureux de renouer avec Marie-Annick Lépine et Jean-François Pauzé qui sont venus cueillir trois prix remis aux Cowboys fringants, Album alternatif de l'année et Album de l'année - Choix de la critique pour Pub Royal et Vidéo de l'année pour la chanson « La fin du show ».

Il s'agissait en outre de la dernière oeuvre du regretté Karl Tremblay, qui a tristement succombé à un cancer il y a tout près d'un an.

Parmi les autres gagnants, on retrouve notamment Beyries, Charlotte Cardin, Angèle Dubeau, Salebarbes et plusieurs autres.

Voyez nos photos du gala ci-dessous, où vous verrez notamment Marie-Annick Lépine et Jean-François Pauzé sur scène.

Plus bas, voyez tous les gagnants de la soirée.

Notons que le 46e Gala de l'ADISQ aura lieu ce dimanche et sera présenté sur les ondes de Radio-Canada, à compter de 20 h. Pierre-Yves Roy-Desmarais succède à Louis-José Houde à l'animation. Aliocha Schneider, Elisapie, Half Moon Run, Isabelle Boulay, Karkwa et plusieurs autres sont au rang des artistes qui offriront des prestations pendant la soirée.