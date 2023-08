Louis-José Houde commente avec nostalgie la fin de MusiquePlus

La semaine dernière, nous apprenions que MusiquePlus fermait ses portes. Les détails ici.

Plusieurs vedettes québécoises ont fait leur début sur cette chaîne; Louis-José Houde en fait partie. Il y a animé Dollaraclip pendant deux ans.

Ce dernier n'est pas indifférent à la fermeture du réseau. Dans un message publié sur Facebook, il mentionne qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il se fasse parler de Dollaraclip. Cette émission absurde a marqué toute une génération de téléspectateurs et a permis à bien des Québécois de découvrir ce talentueux humoriste.

« Nous apprenions la semaine dernière la fermeture de Musique Plus. La station m’a donné une magnifique visibilité au début de ma carrière, et pas une semaine ne passe sans qu’on me parle de Dollaraclip (2002-2003). Voici un extrait d’un épisode complètement champ gauche avec en prime, une inexplicable rosette dans mes cheveux. Merci Musique Plus…je vais m’ennuyer du maniaque qui venait licher la vitre sur Bleury en nous regardant pendant qu’on enregistrait l’émission… »

